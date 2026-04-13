DELOVNA AKCIJA

Prenovili dom 12-članske družine Majdič in ganili Slovenijo: »Še nikoli nisem imela svoje sobe«

Delovna akcija je sprožila številne odzive gledalcev, predvsem na družbenih omrežjih.
Družina Majdič. FOTO: Pop Tv
Družina Majdič. FOTO: Pop Tv
Kaja Grozina
 13. 4. 2026 | 12:25
6:14
A+A-

Nova epizoda oddaje Delovne akcije je prinesla eno najobsežnejših prenov v zadnjih sezonah. Tokrat so mojstri pod vodstvom Ane Praznik pomagali družini Majdič, ki živi v okolici Moravč. V hiši, kjer je prej živelo 12 članov družine v neustreznih razmerah, so izvedli celovito prenovo, ki je zajela tako bivalne kot tehnične izboljšave.

Ob zaključku del se je voditeljica najprej zahvalila ekipi mojstrov. »Ponosna sem na vas, ker ste res naredili ogromno delo, pomagali 12-članski družini do lepšega in boljšega življenja,« je dejala. Prenova je bila po obsegu zahtevna, saj je bilo treba urediti večino prostorov v hiši in odpraviti tudi težave, ki so vplivale na kakovost bivanja. Družina je živela v stari hiši, kjer je bila prisotna vlaga, plesen in prostorska stiska. Otroci so si delili sobe, pogostoso bili brez osnovnih pogojev za učenje in počitek. Prenova je zato vključevala ureditev otroških sob, kopalnice, kuhinje in jedilnice, hkrati pa tudi tehnične posege. V hiši so namestili prezračevalni sistem za izboljšanje zraka ter zamenjali okna v zgornjem nadstropju, kar bo vplivalo na toploto in energijsko učinkovitost.

Domače naloge so prej pisali na tleh

Ob vstopu v prenovljen dom družina ni skrivala presenečenja. »O moj bog, vau! Ne morem verjet,« je ob ogledu spodnjega nadstropja povedala ena od hčera. »Najbolj všeč mi je otroška sobica, ful sem vesela, da bodo imeli končno svoj prostor.« Velika sprememba je tudi razporeditev prostorov. V hiši so uredili notranji prehod med nadstropjema, kar pomeni, da družini ne bo več treba prehajati iz enega dela hiše v drugega po mrazu. »Mi smo se pogovarjali, da bomo morali s pižamami ven hoditi pa not,« je opisala ena od deklet. Eden ključnih trenutkov oddaje je bil ogled novih sob. Dekleta so prvič dobila lastne postelje in pisalne mize. »Vsaka ima svojo posteljo in svojo mizo,« so povedale ob ogledu. Ena od starejših hčera pa je izpostavila: »Nikoli nisem imela svoje sobe.« Dodala je, da ji nov prostor pomeni možnost umika in miru po koncu dneva.

Družina Majdič. FOTO: Posnetek Zaslona Voyo
Družina Majdič. FOTO: Posnetek Zaslona Voyo

Pomembne spremembe so tudi v kopalnici, ki je bila pred prenovo neuporabna. Po novem je v hiši več sanitarnih prostorov, poleg tega pa so z namestitvijo prezračevalnega sistema odpravili težave z vlago. »Zrak bo krožil in plesni ne bo več,« je ob ogledu pojasnila voditeljica. Prenovljena kuhinja in jedilnica omogočata, da lahko družina prvič skupaj sedi za mizo. »Zdaj bom lahko na toplem kuhala,« je ob ogledu povedala mama Barbara. Dodana sta bila tudi pomivalni stroj ter dodatni gospodinjski aparati. »Do zdaj sem zmeraj prala na roke,« je dejala. Družina je dobila tudi dva pralna stroja in sušilni stroj, kar bo pri tolikšnem številu članov bistveno olajšalo vsakdan.

Ob zaključku prenove so družini pripravili še dodatni presenečenji. Celotno posestvo je zavarovano, poleg tega pa so prejeli tudi pomoč v obliki hrane. »Življenje se bo spremenilo, ker je vse novo. Ne znam opisati, koliko je to olajšalo,« je povedal eden od družinskih članov. Oče je ob koncu poudaril, da se sprememba najbolj vidi pri otrocih. »Na obrazih svojih otrok prvič vidim še več energije in nasmeh,« je dejal. Starša sta priznala, da se po prenovi počutita razbremenjena, od sreče sta kar nekajkrat tudi zajokala.

»Imajo več kot marsikdo – iskreno ljubezen in povezanost«

Oddaja je sprožila številne odzive gledalcev, predvsem na družbenih omrežjih. Med bolj izpostavljenimi so bili zapisi, ki so poudarjali vzgojo, povezanost in skromnost otrok. Mojca je zapisala: »Opazim, da imajo otroci srečo v očeh in da so naučeni skromnosti.« Vesna je dodala: »Kako lepo vzgojeni otroci, čudoviti, mili …« Špela pa je izpostavila: »Imajo več kot marsikdo – iskreno ljubezen in povezanost.«

Več komentatorjev je poudarilo tudi odnose v družini. Miran je zapisal: »Ni tako bistveno, kako velik je dom, ampak koliko je v njem ljubezni.« Mojca je dodala še: »To se ne da režirati, takšna srčnost je pristna.« Med odzivi so se večkrat pojavljale tudi pohvale za delavnost družine. »Otroci pomagajo, so pridni in spoštljivi,« je zapisala Nena, medtem ko je Mija dodala: »Zdaj bo za otroke končno lepše življenje.« Veliko podpore je bilo namenjene tudi ustvarjalcem oddaje. Brigita je zapisala: »To so zgodbe, ki človeka ganejo,« Vida pa: »Bravo ekipi, takšne prenove res pomenijo veliko.« Nekateri gledalci so priznali, da jih je oddaja ganila. »Jokala sem, privoščim jim iz vsega srca,« je zapisala Vesna.

Socialni prejemki 

Na družbenih omrežjih so se pojavile tudi razprave o socialnih prejemkih, ki pa so pogosto posplošene. Otroški dodatek v Sloveniji ni enoten znesek, temveč je odvisen od dohodkovnega razreda družine.

Po uradnih podatkih za leto 2026 lahko najvišji otroški dodatek doseže 177,24 evra na otroka mesečno, vendar večina družin prejema nižje zneske, praviloma med približno 120 in 160 evri na otroka. Pri večjih družinah to pomeni skupno okoli 1.200 do 1.600 evrov mesečno, v primeru najnižjih dohodkov pa lahko tudi več.

Dodatek za veliko družino znaša 620,16 evra, vendar se izplača enkrat letno, ne mesečno. Natančnega zneska denarne socialne pomoči za posamezno družino brez odločbe centra za socialno delo ni mogoče potrditi, saj je odvisen od več dejavnikov. 

DELOVNA AKCIJA

Kaja Grozina13. 4. 2026 | 12:25
