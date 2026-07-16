Prepoznate prelestno slovensko voditeljico? Danes je prava lepotica (FOTO)

Galerija
Svoje sledilce je presenetila z objavo fotografij iz otroštva, vendar so imeli kar nekaj težav, da so odkrili, katera na fotografiji iz Ivarčkega jezera je prelepa slovenska voditeljica. Seveda gre za vedno direktno in iskreno Jasno Kuljaj, ki je svoje brezskrbno otroštvo preživljanja na Koroškem.
Ob fotografijah je takole zapisala: »Poletne počitnice v 80-ih
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