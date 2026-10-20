Presenečenje med vinogradi: jesenska dogodivščina po dolenjskih gričih

Da so leta res le številka, je dokazalo šest članov Šole zdravja iz Ivančne Gorice, ki so se v okviru projekta Prijazno življenje podali na jesensko dogodivščino po dolenjskih gričih. Dan, poln novih doživetij, so začeli na 150 let stari Matjaževi domačiji, kjer jih je sprejel gospodar Matjaž Pavlin, aktualni ambasador cvička. Predstavil jim je bogato vinogradniško tradicijo in jim celo zapel pesem, posvečeno znamenitemu dolenjskemu vinu.

Pot so nadaljevali do zidanic Škatlar, kjer sta se dva udeleženca preizkusila v pripravi lastnega cvička. Nato so sedli na električna kolesa in se odpravili proti Trški gori. Za večino je bila to prva tovrstna izkušnja, a so uspešno premagali tudi strme vzpone. Na Trški gori jih je pričakalo prav posebno presenečenje. Pred zidanico Verček jih je s kitaro pozdravil priljubljeni pevec Gašper Rifelj, ki je zapel Dan ljubezni. Srečanje je bilo posebno tudi zanj, saj je prav v teh krajih odraščal. »Lepo je videti modrejše ljudi, ki so polni življenja, ki se ga veselijo in ki jih združujeta šport in želja po gibanju,« je povedal. Za domače dobrote je poskrbela gostiteljica Botra Jožefina, ki je obiskovalce pogostila s pogačo, štruklji, potico in drugimi dolenjskimi specialitetami. Prijetno druženje je Rifelj sklenil s Slakovim Čebelarjem, udeleženci pa so domov odnesli številne lepe spomine.