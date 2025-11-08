Presenečenje v šovu Ljubezen po domače, prišel je zelo znan obraz

Današnja oddaja resničnostnega šova Ljubezen po domače je postregla s presenečenjem. V oddajo je prišla Polona Krajnc, ki je pred tem že nastopila v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški. Kot je povedala voditeljica oddaje Tanja Postružnik Koren, želi preveriti, ali je Patricija Salobir prva violina Dejana Ponikvarja in zato je v oddajo poslala Polono. Pablo Alejandro Gelb je na zmenku Suzani Korošak povedal, kako jo vidi, Monika Svetlin pa je izpovedala ljubezen Petru Benediku.

Patricija ni delovala najbolj zadovoljna nad dejstvom, da je k Dejanu prišla Polona. Po prihodu si je Polona najprej zaželela videti kure. »Še ena kura,« je Patricija vpričo nje pokomentirala njeno željo. Polona pa je kasneje v zvezi s tem povedala: »Ta opazka Patricije mi dol visi, ker me ne zanimajo opazke drugih. Jaz to preslišim. Mi gladko se j ...«

Zanima ga kot prijateljica

Pablo je na zmenku Suzani povedal, da ga ona zanima, ampak samo kot prijateljica. »Ona je pričakovala več, jaz pa več ne morem dati, ker do nje ne čutim ravno... Samo prijateljstvo,« je povedal. Na zmenku je Suzani tudi povedal, da bi šel jahati konja, ta pa mu je v smehu odgovorila: »Ja mene zdaj ne boš zajahal.«

Moniki v današnji oddaji najprej ni uspelo Petru povedati, kaj čuti do njega, saj ju je med pogovorom zmotila Viktorija Utroša, kasneje ob reki pa ji je to uspelo. »Moja čustva so se prebudila do tebe,« mu je dejala. Peter tega ni pričakoval, saj je dejal, da se ne poznata toliko časa.