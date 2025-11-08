  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNIČNOSTNI ŠOV

Presenečenje v šovu Ljubezen po domače, prišel je zelo znan obraz

V oddajo je prišla Polona Krajnc, ki je pred tem že nastopila v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški.
Polona Kranjc je s prihodom presenetila. FOTO: Voyo/zaslonska slika
Polona Kranjc je s prihodom presenetila. FOTO: Voyo/zaslonska slika
A. Ka.
 8. 11. 2025 | 21:25
 8. 11. 2025 | 21:34
1:55
A+A-

Današnja oddaja resničnostnega šova Ljubezen po domače je postregla s presenečenjem. V oddajo je prišla Polona Krajnc, ki je pred tem že nastopila v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški. Kot je povedala voditeljica oddaje Tanja Postružnik Koren, želi preveriti, ali je Patricija Salobir prva violina Dejana Ponikvarja in zato je v oddajo poslala Polono. Pablo Alejandro Gelb je na zmenku Suzani Korošak povedal, kako jo vidi, Monika Svetlin pa je izpovedala ljubezen Petru Benediku.

Patricija ni delovala najbolj zadovoljna nad dejstvom, da je k Dejanu prišla Polona. Po prihodu si je Polona najprej zaželela videti kure. »Še ena kura,« je Patricija vpričo nje pokomentirala njeno željo. Polona pa je kasneje v zvezi s tem povedala: »Ta opazka Patricije mi dol visi, ker me ne zanimajo opazke drugih. Jaz to preslišim. Mi gladko se j ...«

Zanima ga kot prijateljica

Pablo je na zmenku Suzani povedal, da ga ona zanima, ampak samo kot prijateljica. »Ona je pričakovala več, jaz pa več ne morem dati, ker do nje ne čutim ravno... Samo prijateljstvo,« je povedal. Na zmenku je Suzani tudi povedal, da bi šel jahati konja, ta pa mu je v smehu odgovorila: »Ja mene zdaj ne boš zajahal.«

Moniki v današnji oddaji najprej ni uspelo Petru povedati, kaj čuti do njega, saj ju je med pogovorom zmotila Viktorija Utroša, kasneje ob reki pa ji je to uspelo. »Moja čustva so se prebudila do tebe,« mu je dejala. Peter tega ni pričakoval, saj je dejal, da se ne poznata toliko časa.

Več iz teme

Ljubezen po domačeresničnostni šovljubezen
ZADNJE NOVICE
21:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZASEG

Službeni pes odkril kokain, domnevno nabavljen v Sloveniji

Policisti zasegli tri kilograme kokaina, ki naj bi ga prenesli iz Slovenije v BiH.
8. 11. 2025 | 21:56
21:25
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Presenečenje v šovu Ljubezen po domače, prišel je zelo znan obraz

V oddajo je prišla Polona Krajnc, ki je pred tem že nastopila v resničnostnih šovih Kmetija in Sanjski moški.
8. 11. 2025 | 21:25
21:00
Bulvar  |  Suzy
VELIKA USPEŠNICA

Tomaž Mihelič s knjigo 33 osvaja Slovenijo, spodbuja Afriko (Suzy)

Doživela je že tri ponatise.
8. 11. 2025 | 21:00
20:14
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDNJE SLOVO

Umrl legendarni znanstvenik James Watson

Njegovo pozno življenje so sicer zaznamovale zlasti rasistične izjave, zaradi katerih je izgubil ugled v znanstveni skupnosti.
8. 11. 2025 | 20:14
19:46
Novice  |  Slovenija
NAJVEČJA ŠIRITEV DOSLEJ

Župan Janković širi Ljubljano: zraslo bo »novo mesto z deset tisoč prebivalci«

Obeta se tudi nov park, velik 50 hektarov.
8. 11. 2025 | 19:46
19:17
Šport  |  Športni trači
TRENING

Poglejte Luko Dončića iz časov, ko ga marsikdo še ni poznal (VIDEO)

V videu lahko vidimo zvezdnika slovenske košarkarske reprezentance in ekipe Los Angeles Lakers na treningu.
8. 11. 2025 | 19:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki