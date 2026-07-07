Presenečenje v studiu RTV Slovenija: Andrej Velkavrh se je poslovil, ob njem so stali sodelavci

Po več kot treh desetletjih in pol pred televizijskimi kamerami je meteorolog Andrej Velkavrh sinoči še zadnjič gledalcem RTV Slovenija napovedal vreme. Eden najbolj prepoznavnih obrazov vremenskih napovedi se poslavlja od televizijskih zaslonov, do petka pa bo svoje delo opravljal še na Agenciji RS za okolje (Arso), nato bo odšel v zasluženi pokoj.

Njegovo zadnjo vremensko napoved so v studiu spremljali sodelavci z Arsa, ob njem pa sta stali tudi predstavnici mlajše generacije meteorologov in njegova dolgoletna kolegica Tanja Cegnar. Poslovilni trenutek je bil topel in ganljiv.

Potem ko je 67-letni vremenar gledalcem predstavil vremensko napoved za prihodnje dni, je za konec izrekel besede: »Če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Zagotavljam pa vam, da so tudi moji kolegi mojstri stroke.«

Kolegi so mu ob slovesu simbolično podarili sadiko oljke. V Odmevih je dejal, da je »velika sreča in pravi zaklad, če človek tretjino življenja preživi v poklicu, ki ga ima rad, in med ljudmi, s katerimi se dobro razume«.

Na televizijo je prišel kot del generacije meteorologov, ki je nasledila legendarnega vremenoslovca Mirana Trontlja.

Več kot 35 let pred kamerami

Velkavrh je v nedavnem pogovoru za Nedelo povedal, da je vreme na televiziji napovedoval več kot 35 let, čeprav natančnega števila let niti sam ne pozna. »Gotovo več kot 35 let, čeprav ne vem točno, koliko več. Eno leto med covidom sicer nisem bil, ker sem imel poln kufer omejevanja časa, da nisem mogel povedati, kar je bilo treba.«

Ob tem je razkril, da se po upokojitvi na male zaslone ne namerava več vračati, tako kot se je legendarni vremenoslovec Miran Trontelj. »Če si v meteorološki službi, je to tvoje delo. Enkrat mora človek pač nehati. Odločil sem se, da bom zdaj. Saj je dovolj mladih,« je dejal.

V pokoju mu zagotovo ne bo dolgčas. Čakajo ga opravila doma, več časa pa želi nameniti tudi svojim hobijem. Rad bere, kolesari, igra odbojko, vrtnari in hodi v gore. Razmišlja celo, da bi opravil tečaj za markacista ter pomagal pri urejanju planinskih poti.

Na družbenih omrežjih se vrstijo zahvale

Pod objavo RTV Slovenija na Facebooku so se v nekaj urah zvrstile številne čestitke in zahvale. Prevladovali so zapisi hvaležnosti, spoštovanja in lepih želja za novo življenjsko poglavje.

»Srečno in hvala za vse vaše meteorološke napovedi.«; »Obilo sončnih dni v pokoju!«; »Pogrešala bom vaše vremenske napovedi, ki ste jih vedno tako duhovito in iskrivo začinili.«; »Legenda. Novo življenjsko obdobje naj vam prinese veliko radosti, zdravja in novih navdihov. Pogrešali vas bomo.«; »Bil je odličen meteorolog. Hvala za vse.«; »To je bilo res lepo in ganljivo slovo. Vse dobro v zasluženem pokoju!«