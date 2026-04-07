Presrečna Saša Lendero: »Tega pa res nisem pričakovala« (FOTO)

Ena naših najbolj uspešnih in priljubljenih glasbenic ni prav dosti drugačna od preostale populacije Slovencev. Vsaj kar se ljubezni do prvih pomladnih sončnih žarkov tiče. Kot vsi ostali se je tudi Saša Lendero namreč te dni neizmerno razveselila visokih temperatur in sončnega dne ter jo mahnila na potep. Ta pa se, vsaj po njeni objavi na družabnem omrežju sodeč, razpletel precej drugače, kot je pričakovala. »Tega pa res nisem pričakovala od včerajšnjega dne. Šla sem na izlet in na koncu so moje noge pristale v Krki,« je pojasnila glasbenica, ki je bila nad prvim stikom z vodo v letošnjem letu nadvse navdušena. Znano je, da je Saša Lendero velika ljubiteljica morja in mnoge proste trenutke, ki jih tisti, ki kruh služijo v zabavni industriji, res nimajo na pretek, izkoristi za skok do najbližje obale, kjer se z največjim veseljem potopi v slano morje. Kot kaže, pa pevka ne obožuje le morske vode, ampak vodo v kakršni koli obliki se že ponuja.

»Prvo čofotanje bosih nog v hladni, tekoči svežini. Ne samo noge – od veselja mi je vriskalo celo telo! In duša mogoče še bolj! Občutek je bil prav neresničen. Sonce na obrazu, stopala v vodi, martini v rokah. In jaz - ki ne srkam samo martinija, ampak pijem svetlobo,« je svojo neizmerno radost ubesedila svetlolaska, ki je tako ponovno spoznala, kako lepo je živeti, še posebej v tako čudoviti deželi, kot je naša mala Slovenija.