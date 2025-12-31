Presrečna Savina Atai: »Naša družinica se je povečala« (FOTO)

Savina Atai ni le mojstrica obrazne joge in zagovornica zdravega načina življenja, ampak tudi velika ljubiteljica živali. Zadnje leto je bilo zanjo še posebej naporno, saj je njena ljubljena Lotus hudo zbolela in z možem Garrettom sta v skrbeh zanjo prebedela mnogo noči, mnogo dni pa preživela pri veterinarjih. A zdaj se reči končno obračajo na bolje in prišel je čas, da si Savina uresniči željo, ki je v njej tlela že dolgo časa. »Naša družinica se je povečala, Lotus je dobila sestrico,« je sledilce obvestila presrečna Savina in razkrila, da je nova članica pasme Papillon, oziroma kontinentalni pritlikavi španjel, sliši pa na ime Cedra.

»Pasmo Papillon (Metuljček) sem izbrala tudi zato, ker želim volontersko delati s starostniki z demenco ter z otroki s posebnimi potrebami - in je to ena najbolj primernih, uporabljenih in učljivih malih pasem za to. Že ko sem študirala terapevtsko jogo, sem se želela specializirati še za terapijo z živalmi. Lotus je certificiran pes za 'emocionalno podporo', zdaj želim iti še korak naprej,« je izbiro pojasnila Savina, ki je sicer že dolgih 35 let zaljubljena v pasmo Shih tzu, kar je sicer njena Lotus. In ta s sestrico menda odlično razume od prvega dne: »Tako sta se povezali in takoj postali nerazdružljivi. Vsi znaki so imeli prav. Oba z Garrettom sva tako srečna in hvaležna.«