Prestižna poroka ameriškega sanjskega moškega na Bledu: Oče je imel fotografijo na steni... (VIDEO)

Ben Flajnik, ameriški vinar in nekdanji obraz 16. sezone šova The Bachelor, ni eden tistih zvezdnikov, ki bi na Slovenijo gledali le kot na lepo kuliso. Zanj je Bled osebna zgodba. Kot je razkril v posnetku, je v očetovi pisarni v Sonomi dolga leta občudoval veliko fotografijo cerkve na Blejskem jezeru. Leta 2024 pa se je prav tam z ženo Christino vrnil k prizoru, ki ga je spremljal že od mladosti. Amerika ga je spoznala kot sanjskega moškega, ki je v 16. sezoni priljubljenega resničnostnega šova iskal ljubezen pred kamerami. A ob televizijski prepoznavnosti je ves čas rasla še druga, veliko bolj osebna zgodba – zgodba o slovenskih koreninah. Po poročanju 24ur je njegov dedek Slovenec, Ben pa je večkrat poudaril, da ga je prav oče navdušil nad Slovenijo. Za slovensko državljanstvo je najprej zaprosil, nato pa ga je po dolgotrajnem, sedemletnem postopku tudi dobil.

Zato poroka na Bledu ni bila naključna romantična izbira, ampak skoraj simboličen krog, ki se je sklenil. Ben se je spominjal mladosti, ko je v očetovi pisarni znova in znova gledal sliko Bleda, pozneje pa je ta ista podoba dobila še povsem resničen epilog. Po intimni poroki v Kaliforniji leta 2023 sta z ženo Christino v začetku septembra 2024 ljubezen praznovala še na Bledu, obkrožena z družino in prijatelji. Utrinki s slavja so razkrivali skoraj filmsko kuliso: prihod do cerkve z lesenimi čolni, zvonjenje zvona in nadaljevanje praznovanja v grajskem vzdušju. Prizor, ki je dolga leta visel na steni očetove pisarne, se je tako spremenil v resnično življenjsko poglavje. Flajnik, ki se je po letih medijske izpostavljenosti bolj umaknil iz javnosti, je na Bledu očitno našel nekaj več kot le sanjsko lokacijo – našel je kraj, s katerim je njegova družinska zgodba tesno povezana.