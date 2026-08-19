Prestrašena mama poklicala koprsko policijo: bala naj bi se lastnega sina

Koprski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali sum nasilja v družini. Okoli 40 let stara ženska je policiji povedala, da je njen 19-letni sin do nje agresiven in da se ga boji.

Policisti so bili o dogajanju obveščeni ob 17.56. Na kraju so ugotovili, da naj bi mlajši moški nad materjo že dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje.

Po doslej zbranih informacijah naj bi jo med drugim zaklepal v sobo, ji grozil z nevarnimi predmeti, ji jemal denar ter uničeval predmete v stanovanju.

Policisti dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja nasilja v družini. Devetnajstletniku so izrekli ukrep prepovedi približevanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, nato pa je zapustil kraj.