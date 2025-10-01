Eugenija Carl z ostro izjavo ob odhodu kolegice, od katere se poslavljajo z ljubljanskega studia

Voditeljica Elen Batista Štader se je s prvim oktobrom poslovila z mesta voditeljice TV Dnevnika. Sinoči je odvodila zadnjo oddajo, na njen stol pa bo sedla Jasmina Jamnik.

Elen Batista Štader se je tako že drugič v treh letih poslovila od vodenja osrednje informativne oddaje na RTV Slovenija. O njenem odhodu je nekaj besed na družbenih omrežjih zapisala tudi njena kolegica, novinarka Eugenija Carl.

»Pametne organizacije vložijo vse napore, da obdržijo kvalitetne, profesionalne, predane, delavne kadre. In vlagajo v odnose. Iščejo rešitve. Ne RTV Slovenija. Tam je očitno bolj pomembno, v kateri njen center so formalno dodeljeni službeni avtomobili, kdo se kam lahko vozi in od kod in kje bo kdo (ne)parkiral. Hvala, kolegica. Za 15 let profesionalnosti, predanosti, kredibilnosti, karizme … Se vidimo jutri v prvem koprskem nadstropju.«

Tudi ljubljanski sodelavci poslovili od priljubljene voditeljice. »Elen Batista srečno ... In kot sva rekla, še vedno sodelujeva, ne?« je zapisal novinar Gregor Drnovšek in objavil skupinsko fotografijo s poslovilne zabave.

Na RTV so pred časom odločno zavrnili govorice, da gre za politično motivirane poteze, Elen Batista Štader pa se menda na lastno pobudo vrača v koprsko dopisništvo.

Tudi gledalci so se oglasili

Nekateri gledalci so izpostavili toplino njenega glasu in izrazili žalost ob odhodu.

»Zelo sem bila vesela, ko ste se vrnili na Dnevnik. Rekla sem si: 'No, zdaj so pa stvari spet na svojem mestu.' Pa očitno niso. Žal mi je in pogrešala vas bom.«

»Elen je vedno super vodila Dnevnik. Zdaj je ostal le še Sašo. Ostalo je bolj žalost. Lepa novica pa je vseeno, da se vrača v koprski studio.«

A niso vsi gledalci delili enakega mnenja. Pojavili so se tudi kritični glasovi: »Kolegica Elen resnično velike karizme povezovalke osrednje informativne oddaje na nacionalni televiziji nima. Pogosti spodrsljaji ob vodenju ob tako dolgem stažu niso njej v prid … Vsi delamo Dnevnik, a vedno se vidi le voditelja.«