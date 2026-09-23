Pretres v Življenju na tehtnici, sam je zapustil šov: »Nočem, da se mi kaj pripeti«

V šovu Življenje na tehtnici je prišlo do nepričakovanega preobrata. Čeprav se je po tehtanju zdelo, da bo o odhodu enega od tekmovalcev odločala ekipa, je Edin H., ki ga v šovu kličejo Edo, sam sprejel odločitev, da zapusti tekmovanje. Na tehtanju je bila sicer manj uspešna modra ekipa, med njenimi člani pa sta najmanj kilogramov izgubili Sara in Sabina.

Tekmovalce bi tako morala čakati odločitev, katera od njiju bo zapustila šov. Toda še preden je prišlo do glasovanja, je mladenič presenetil »Jaz bi rada neki povedu. Pač, po včerajšnji poškodbi mi je bilo zelo težko. In sedaj seveda malo lažje stopam, ampak za moje zdravje gre. Bi kar danes jaz zapustil šov, ker nočem, da se mi še kaj pripeti.« A njegova odločitev ni prišla povsem iz nič. Edo se je namreč dan pred tem poškodoval med treningom. Med vadbo je začutil močno bolečino v predelu ahilove tetive. Bolečina je bila tako močna, da je potreboval zdravniško pomoč.

S solzami v očeh obljubil, da ne bo odnehal

Njegova odločitev je presenetila preostale, ki pa so ga ob odhodu podprli. Tudi trenerka Valerija Slapnik mu je povedala, da se lahko na ekipo obrne tudi po koncu sodelovanja v oddaji. V njegov dnevnik mu je ob slovesu narisala srček in dala velik objem.

Kakor koli, odhod iz hiše pa za Eda očitno ne pomeni konca njegovega hujšanja. »Zahvala vsem, ki so me podpirali. Še naprej se bom držal, jedilnika, ki sta mi ga napisala Valerija in Andrej in treniral bom po vsek svojih močeh. In rdeči in modri, borite se. Pa se vidimo potem v finalu,« ob slovesu ni skrival čustev.