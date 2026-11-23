Televizijska voditeljica in partnerka priljubljenega glasbenika Blaža Švaba, je v podkastu Tisti dnevi v mesecu razkrila pretresljivo zgodbo, ki ji je za vedno spremenila življenje. Komaj sta se z Blažem začela spoznavati, ko je doživela hudo prometno nesrečo, v kateri je izgubila prijateljico, sama pa utrpela številne poškodbe. Z Vesno Ban, Laro Tošić in Kajo Kovačič je spregovorila o tragediji, bolečem okrevanju in človeku, ki ji je v najtežjih trenutkih stal ob strani.

Usodna je bila veselica

Za Laro Medved in Blaža Švaba je bila usodna veselica, na kateri je glasbenik pristopil k njej in ji ponudil, da jo fotografira s prijateljicami. Ko mu je izročila telefon, je vanj vtipkal svojo številko in se z njenega telefona poklical, da je dobil tudi njeno. Toda po zgolj dveh srečanjih je njuno spoznavanje prekinila tragedija, ki je Laro zaznamovala za vse življenje. S prijateljicami je delala na sejmu, med odmorom pa so se odpravile na kavo, ko je po približno 400 metrih vožnje prišlo do silovitega bočnega trčenja. Prijateljica na sovoznikovem sedežu je umrla na kraju nesreče, voznica pa je bila kar dva meseca v komi. Lara je kljub hudim poškodbam uspela zapustiti avtomobil in poskušala pomagati voznici. »Jaz sem čutila, da kolegice ni več in sem šla takoj do voznice, da sem jo začela buditi,« se je spominjala pretresljivih trenutkov. Sama je utrpela počena rebra, zlomljeno vratno vretence, hudo poškodbo ušesa, rano na glavi in opekline po desni strani obraza. Okrevanje je bilo izjemno naporno, saj je izgubila precej mišične mase, zaradi mravljinčenja po telesu pa se je težko premikala in je pri najosnovnejših opravilih potrebovala mamino pomoč. »Mama me je nosila na stranišče, jaz nisem mogla dvigniti roke nad glavo,« je opisala, kako nemočna je bila po nesreči.

Blaž ji je stal ob strani, nato ju je presenetila nosečnost

Med bolečim okrevanjem, pri katerem ji je pomagala tudi fizioterapevtka, je Lara vztrajala pri želji, da bi jeseni lahko začela obiskovati fakulteto. To ji je uspelo že dva meseca po nesreči, čeprav je priznala, da okrevanje še danes ni povsem končano. V tistem težkem obdobju pa nanjo ni pozabil niti Blaž Švab, ki ji je pisal, spraševal, kako se počuti, in jo želel obiskati. Postopoma sta se znova začela srečevati in iz začetnega poznanstva se je razvila ljubezen, ki sta jo dolgo skrivala pred javnostjo. Novo veliko presenečenje je sledilo, ko je Lara med študijem izvedela, da je kljub kontracepciji noseča. »Lev me je res presenetil, ker se je kljub kontracepciji zgodil. Jaz verjetno spadam v tisti en procent, ko se vseeno lahko zgodi in me je res šokiralo,« je priznala. Takrat je bila stara komaj 23 let in skrbelo jo je, kako se bo na novico odzval Blaž. Toda glasbenik jo je presenetil, saj ji je ob vrnitvi s fakultete že povedal, da bo sinu ime Lev, in začel iskati večje stanovanje. Danes je njun prvorojenec že prvošolček, družino pa je razveselila še hčerka Livia Maria, ki je stara dve leti. Lara, ki je pred kratkim dopolnila 30 let, tako danes uživa v družinskem življenju in televizijski karieri, za njo pa ostaja pretresljiva izkušnja, ki je ne bo nikoli pozabila.