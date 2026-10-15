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SPREJELA JE SVOJE TELO

Pretresljiva izpoved Nike Vlahovič: Kirurg je žalil njene prsi, vsadke bi si odstranila (VIDEO)

Upa, da ne bo prišlo do kakšni negativnih učinkov.
FOTO: Instagram
FOTO: Instagram
P. K.
 15. 10. 2026 | 06:56
 15. 10. 2026 | 06:56
3:21
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Nika Vlahovič, snaha slovenskega pevca Mikija Vlahoviča, je odprla zelo osebno temo, o kateri je, kot je priznala, dolgo oklevala spregovoriti. Razkrila je, da si je pri 21 letih dala operativno popraviti prsi, pri čemer je šla na prerez mlečnih vodov zaradi ugreznjenih bradavic in hkrati na povečanje prsi. Danes pravi, da ji je rezultat sicer všeč, a da odločitev kljub temu obžaluje. »A mi je lepo? Ja. A mi je žal? Ja,« je povedala brez olepševanja. Prepričana je, da je bila za tak poseg premlada in predvsem premalo samozavestna. Takrat se je veliko primerjala z drugimi, kar je po njenih besedah pomembno vplivalo na odločitev. Dodatno jo je prizadelo tudi ravnanje kirurga pred posegom. »Kirurg je skritiziral moje prsi, kar me je še dodatno prizadelo,« je povedala. Danes na takšne odločitve gleda precej drugače. Predvsem si želi, da bi mlade ženske pred estetskimi posegi dobro razmislile, zakaj si jih sploh želijo.

»To je velik poseg v telo, ni enostavna operacija«

Nika je ob svoji izpovedi opozorila tudi na možne zaplete in stranske učinke tovrstnih operacij. Poudarila je, da se o njih po njenem mnenju premalo govori. »To je velik poseg v telo, ni enostavna operacija,« je opozorila. Ob tem je delila tudi seznam stvari, ki lahko po takšnem posegu gredo narobe. S svojo izkušnjo ni želela obsojati žensk, ki se odločijo za estetske popravke, saj ga ima tudi sama. Želi pa si, da bi se ženske za posege odločale čim bolj premišljeno in predvsem zavedajoč se vseh posledic. Sama danes pravi, da ne razmišlja o dodatnih estetskih posegih. »Niti pomislim ne, da bi šla na botoks, na filerje,« je povedala. Dodala je, da se danes sprejema takšno, kot je. Prav ta odnos do sebe želi prenesti tudi na druge.

Nika Vlahovič je poročena z Markom Vlahovičem. FOTO: Sandi Fiser
Nika Vlahovič je poročena z Markom Vlahovičem. FOTO: Sandi Fiser

Sporočilo dekletom: »Lepa si«

Ob objavi videa je priznala, da je dolgo razmišljala, ali naj svojo zgodbo sploh deli z javnostjo. »Res sem dolgo oklevala s tem videom,« je zapisala in znova poudarila, da nikogar z estetskimi posegi ne obsoja. Njena želja je predvsem, da bi se mlada dekleta in ženske naučile sprejemati same sebe. Opozorila je na nevarnost stalnega primerjanja z drugimi, zaradi katerega lahko posameznik začne na svoje telo gledati precej bolj kritično, kot bi sicer. Prav to je bila po njenih besedah tudi njena izkušnja pri 21 letih. Danes bi si želela, da bi takrat imela več samozavesti in več informacij o posledicah posega. Zato želi s svojo zgodbo spodbuditi druge, naj z odločitvami, ki trajno posežejo v telo, ne hitijo. »Želim si, da bi se punce sprejemale takšne, kot so, se imele rade in se ne primerjale z drugimi,« je zapisala. Svoje sporočilo je sklenila zelo osebno. »Pa sporočilo tebi, ki to bereš: lepa si in tudi večkrat povej to sama sebi.«

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