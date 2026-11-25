Slovenska vplivnica Tia Verdev, ki s svojimi sledilci deli utrinke življenja med Švico in Slovenijo, je tokrat objavila zapis, ob katerem je težko ostati ravnodušen. Namesto običajnih zgodb o materinstvu in družinskem vsakdanu je razkrila bolečo preizkušnjo, ki jo doživlja med nosečnostjo. Njenemu še nerojenemu sinčku so zdravniki postavili izjemno redko diagnozo, zaradi katere se mora družina soočiti z nepredstavljivo izgubo.

»Nisi se predal. Čuvala sem te.«

»Najinemu fantku, Nathanaelu,« je Tia Verdev naslovila ganljivo sporočilo, v katerem je razkrila, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih njene nosečnosti. »Ker sem z vami delila najino srečo, se mi zdi prav, da z vami delim tudi to – čeprav njegov srček še vedno bije pod mojim, se od njega poslavljamo,« je zapisala in razkrila, da se z družino soočajo z izjemno težkimi trenutki. Že v prvih tednih nosečnosti je zaradi krvavitve pristala v bolnišnici, kjer je bila prepričana, da je izgubila otroka. Toda naslednji dan so zdravniki potrdili, da srček še vedno bije. »Nisi se predal. Čuvala sem te,« je zapisala svojemu sinu. Nadaljnji pregledi so potekali brez posebnosti, na ultrazvočne preglede pa sta s sestrico prihajali skupaj. Vse do večjega pregleda v 13. tednu nosečnosti je kazalo, da se otrok razvija tako, kot bi se moral. Nato pa je sledil trenutek, ki je za družino spremenil vse.

Pet zdravnikov ji je povedalo isto

»Le minuto po tem, ko sem te snemala, kako se premikaš in mahaš, sem zaslišala besede zdravnice: 'Gospa, se opravičujem, ampak nekaj ni v redu,'« je opisala trenutek, ki ji bo za vedno ostal v spominu. Enako ji je povedalo še pet zdravnikov, zato je družina poiskala tudi mnenje specialista. Po dolgem in neprespanem koncu tedna je prišel ponedeljek, ko je specialist žal potrdil ugotovitve preostalih zdravnikov. Tia je razkrila, da otrokov srček še vedno bije, vendar zunaj njegovega majhnega telesa. »Da bi prenehal biti že veliko pred tvojim rojstvom in da bi bilo slovo takrat še težje,« je zapisala o napovedih zdravnikov. Po njenih besedah gre za izjemno redko diagnozo, ki se pojavi pri približno eni od 250.000 nosečnosti. »Ena na 250.000. Tako izjemno redka diagnoza, ki v tvojem primeru ni združljiva z življenjem,« je zapisala.

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»Zakaj ravno midva?«

Vplivnica ni skrivala bolečine in vprašanj, ki se ji porajajo ob tako hudi preizkušnji. »In med vsemi sva ravno midva tista, ki se morava zaradi nje posloviti. Zakaj ravno midva?« se je vprašala. Kot je dodala, na to vprašanje nikoli ne bosta dobila odgovora. Zapis je še toliko bolj pretresljiv, ker se od svojega otroka poslavlja, čeprav njegovo srce še vedno bije pod njenim. S svojo izpovedjo je sledilcem razkrila izjemno osebno in bolečo plat nosečnosti, o kateri se pogosto govori le s težavo. Njene besede niso le pripoved o redki diagnozi, temveč tudi ganljivo sporočilo mame svojemu še nerojenemu sinčku Nathanaelu, ki ga je že morala začeti izgubljati.