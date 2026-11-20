»ŠOKANTNA NOVICA. Umrl je Duško Pavlovič,« je na družbenem omrežju zapisal Iztok Gartner, ki ga je smrt dolgoletnega znanca močno prizadela. Kot je pojasnil, je bil Duško pomemben del njegove mladosti, predvsem zaradi njegovega brata, ki ga je učil hiphopa in mu pomagal priti na velike odre. »Zato je imel Duško pri nas doma posebno mesto,« je zapisal. Še posebej živo se spominja njunih srečanj v diskoteki Casablanca, kjer je Pavlovič s svojim videzom in plesnim talentom privabljal številne poglede.

»Čeden ko strela in tak frajer, da sem mu še jaz, ki sem takrat zase mislil, da sem najjači, večkrat rekel: 'Stari, vsaka ti čast. Ti si pa res boljši od mene.'« Gartner se spominja, kako je Duško plesal, si odpenjal gumbe na srajci in navduševal dekleta. Pozneje sta se še občasno srečevala, nazadnje pred leti, ko mu je priporočil avtomehanika. V zadnjih letih se je Pavlovič posvečal fitnesu in bil po Gartnerjevih besedah v izjemni telesni pripravljenosti. »Potem ga je v kratkem času vzela usodna bolezen. Adijo pamet, vam rečem,« je pretreseno zapisal, podrobnosti bolezni pa ni razkril. Od prijatelja se je poslovil z besedami: »Ko bom pomislil na tiste večere v diskoteki Casablanca, te bom vedno videl tam. In še vedno ti bom z veseljem priznal, da si bil večji frajer od mene. Počivaj v miru, stari moj.«

»Bil je vedno nasmejan, čeprav je v sebi nosil izjemno bolečino«

Od Duška Pavloviča se je z ganljivim zapisom poslovila tudi Kaly Kolonič, nekdanja članica glasbene skupine Select, danes pa podjetnica in strokovnjakinja za odnose z javnostmi. Na družbenem omrežju je objavila njuno skupno fotografijo in zapisala:

»R. I. P., prijatelj Duško. Življenje je grozno nepredvidljivo ... Danes si, jutri te več ni ...« Kot je razkrila, je bil Pavlovič njen prijatelj in sodelavec, ki je kljub težkim življenjskim preizkušnjam ohranjal nasmeh na obrazu.

»Poslovil se je naš dragi prijatelj in sodelavec ... človek, ki je bil vedno nasmejan, čeprav je v sebi nosil izjemno bolečino in veliko bremen, a tega ni nikoli pokazal,« je zapisala. Opisala ga je kot pozitivnega in delavnega človeka, ki je imel veliko načrtov in ciljev. »Tako zelo poln življenja,« je poudarila. Njene poslovilne besede pa so še posebej ganljive: »Naj ti bo lažje tam za mavrico ... skupaj z očetom.« S svojima zapisoma sta Gartner in Koloničeva obudila spomin na človeka, ki je pustil pečat tako na plesnih odrih kot v življenjih ljudi, ki so ga poznali.