V šovu Življenje na tehtnici je bilo znova zelo čustveno. V ospredju je bil tokrat Edin Baltić, ki ga sotekmovalci poznajo pod vzdevkom Medo. Med pogovorom z Aleksandrom je brez olepševanja spregovoril o svojih nekdanjih težavah z alkoholom. »Nisem imel problema z alkoholom. Alkohol je imel z mano,« je povedal in nadaljeval s priznanjem, ki razkriva razsežnost njegovega nekdanjega pitja. »Pa glej, 15 piv je bilo minimum. Ali pa gajba piva, recimo, ajde, 20.«

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Edin je ob tem razkril, da se je njegovo življenje v nekem trenutku začelo nevarno obračati. Priznal je, da se je pitje piva sčasoma stopnjevalo, nato pa je posegel tudi po žganju. »Kot da je telo reklo, ej, majster. Zdaj pa dosti,« je opisal trenutek, ko je začutil, da mora nekaj spremeniti.

Spregovoril je tudi o resnih zdravstvenih težavah. Pojasnil je, da mu je primanjkovalo železa in mineralov, ob tem pa omenil tudi cirozo jeter, resno bolezen, ki je lahko povezana z dolgotrajnim čezmernim uživanjem alkohola.»Nisem v sebi imel nič železa, nič teh mineralov, ma nič, majster,« je pripovedoval in ob opisovanju svojega zdravstvenega stanja omenil cirozo jeter. Posebej pretresljive so bile njegove besede o odločitvi, ki jo je sprejel ob pogledu v ogledalo. »Glej, Edo, če boš pil, greš dol. Če boš nehal, imaš pa le še eno priliko.«

»Jaz sem res drug človek«

Tekmovalec je na koncu izpovedi dejal, da alkohola ne uživa že leto in tri mesece. Priznal je, da je zaradi pitja v preteklosti sprejel številne napačne odločitve, danes pa na življenje gleda povsem drugače. »Danes, v tolikem cajtu, se brez alkohola počutim res neopisljivo. Sam pri sebi vidim. Jaz sem res drug človek,« je povedal.