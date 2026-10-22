Preverili smo, ali POP TV res toži Tima Novaka zaradi razkrivanja informacij o Kmetiji: kazen naj bi bila astronomska (VIDEO)

Na družbenih omrežjih so zaokrožile navedbe, da naj bi se nekdanji zmagovalec resničnostnega šova Kmetija Tim Novak zaradi razkrivanja informacij o prihajajoči sezoni šova znašel v resnih pravnih težavah. Slovenski spletni ustvarjalec Pero Martić je namreč na svojem kanalu na YouTube kanalu zatrdil, da naj bi POP TV proti Novaku sprožil pravni postopek. »Tim Novak je verjetno že dobil pošto. Moral bo plačati 50.000 evrov zaradi vseh leakov,« je v videoposnetku dejal Martić, pri čemer je namigoval na domnevno razkrivanje informacij o novi sezoni priljubljenega resničnostnega šova. »Ne vem, če je to že kje javno razkril, ampak dobesedno so v tožbah. 50.000 evrov bo moral plačati zaradi vseh leakov za to Kmetijo, ki prihaja« je še zatrdil.

Za pojasnila smo se obrnili neposredno na Novaka in ga vprašali, ali je od POP TV prejel tožbo oziroma odškodninski zahtevek, katere informacije naj bi razkrival, in ali meni, da je kršil kakršne koli pogodbene obveznosti. Njegov odgovor je bil kratek in jasen. »Vse je izmišljeno, jaz s POP TV nimam več že dobro leto pogodbe,« je za Slovenske novice zatrdil Novak in zavrnil Martićeve navedbe.

Ker je Martić govoril o domnevnem pravnem postopku in visokem denarnem zahtevku, smo pojasnila poiskali tudi pri POP TV. »Navedbe ne držijo. Z naše strani proti Timu Novaku ne poteka noben pravni postopek,« nam je sporočila Laura Vnuk iz službe za komuniciranje družbe PRO PLUS. Tako Novak kot televizijska hiša sta torej zanikala, da bi zaradi domnevnega razkrivanja informacij o Kmetiji proti njemu potekal pravni postopek.