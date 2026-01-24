Pri Jožetu Potrebuješu praznovali, razloga za to pa kar dva (FOTO)

Jože Potrebuješ je danes na Facebooku pokazal svojo družino. In to s posebnim razlogom. Njegova mama je namreč dopolnila 80 let, oče pa nedavno 85 let. Objavil je tri družinske fotografije, eno sedanjo in dve starejši. Na obeh starejših je bil dolgoletni član skupine Čuki še zelo majhen in verjetno se mu takrat še niti sanjalo ni, da bo čez vrsto let eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov.

»Mami - vse najboljše za tvoj 80., atiju pa za nedavni 85. rojstni dan! Sej mi se nismo toliko spremenili ane, samo tehnika fotografiranja se je pa noro spremenila,« je zapisal v objavi. To, da se je tehnika fotografiranja noro spremenila, mu lahko samo prikimamo. Starejši sliki, ki ju je objavil, je moral poskenirati, da jih je dobil na računalnik, tisto novejšo pa je lahko naredil s telefonom in jo direktno objavil na družbenem omrežju.

Nedavno praznovala tudi žena Andreja

Pred dvema mesecema je bilo pri Potrebuješevih že veselo. Takrat je rojstni dan praznovala Jožetova žena Andreja. Čuk in njegova Andreja sicer slovita kot eden najbolj trdnih in zaljubljenih parov na slovenski družabni sceni. Pred dvema letoma sta praznovala srebrno poroko. V dolgoletni zvezi sta se jima rodili tudi dve krasni hčerki Eva in Petra, ki sta bili tudi gostji podkasta ŠOKkast. Kaj sta povedali, izveste v spodnjem videu.