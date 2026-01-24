  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ROJSTNA DNEVA

Pri Jožetu Potrebuješu praznovali, razloga za to pa kar dva (FOTO)

Njegova mama je praznovala 80. rojstni dan, oče pa 85. Z objavljenimi slikami se je vrnil tudi v zgodovino.
Jože Potrebuješ je že vrsto let član skupine Čuki. FOTO: Dejan Javornik
Jože Potrebuješ je že vrsto let član skupine Čuki. FOTO: Dejan Javornik
Aljoša Kavčič
 24. 1. 2026 | 21:48
 24. 1. 2026 | 22:01
1:48
A+A-

Jože Potrebuješ je danes na Facebooku pokazal svojo družino. In to s posebnim razlogom. Njegova mama je namreč dopolnila 80 let, oče pa nedavno 85 let. Objavil je tri družinske fotografije, eno sedanjo in dve starejši. Na obeh starejših je bil dolgoletni član skupine Čuki še zelo majhen in verjetno se mu takrat še niti sanjalo ni, da bo čez vrsto let eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov.

»Mami - vse najboljše za tvoj 80., atiju pa za nedavni 85. rojstni dan! Sej mi se nismo toliko spremenili ane, samo tehnika fotografiranja se je pa noro spremenila,« je zapisal v objavi. To, da se je tehnika fotografiranja noro spremenila, mu lahko samo prikimamo. Starejši sliki, ki ju je objavil, je moral poskenirati, da jih je dobil na računalnik, tisto novejšo pa je lahko naredil s telefonom in jo direktno objavil na družbenem omrežju.

Nedavno praznovala tudi žena Andreja

Pred dvema mesecema je bilo pri Potrebuješevih že veselo. Takrat je rojstni dan praznovala Jožetova žena Andreja. Čuk in njegova Andreja sicer slovita kot eden najbolj trdnih in zaljubljenih parov na slovenski družabni sceni. Pred dvema letoma sta praznovala srebrno poroko. V dolgoletni zvezi sta se jima rodili tudi dve krasni hčerki Eva in Petra, ki sta bili tudi gostji podkasta ŠOKkast. Kaj sta povedali, izveste v spodnjem videu. 

Več iz teme

Jože Potrebuješdružinaočemamarojstni danAndreja Potrebuješ
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Služba na ulici

O brezstičnem poslovanju.
Marko Kočevar24. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Katere barve je moje Božje kolo

Bil sem njegov Janez Krstnik; tako mu pravim, ker sem ga kupil z denarjem, ki sem ga podedoval po stricu – župniku.
Primož Kališnik24. 1. 2026 | 22:25
22:21
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽKO OBDOBJE

Kaj se je zgodilo? Hollywoodska diva na invalidskem vozičku

Fotografije z letališča so med oboževalci slavne hollywoodske igralke sprožile val zaskrbljenosti.
24. 1. 2026 | 22:21
21:48
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTNA DNEVA

Pri Jožetu Potrebuješu praznovali, razloga za to pa kar dva (FOTO)

Njegova mama je praznovala 80. rojstni dan, oče pa 85. Z objavljenimi slikami se je vrnil tudi v zgodovino.
Aljoša Kavčič24. 1. 2026 | 21:48
21:00
Bulvar  |  Zanimivosti
PROMETNI INCIDENT, KI GA NEMČIJA NE BO POZABILA

Najdražji prometni incident: 22-letnica s parkirišča povzročila škodo za 1,2 milijona evrov

Zapustila je parkirišče in povzročila milijonski kaos.
24. 1. 2026 | 21:00
20:29
Novice  |  Svet
OSEBA UMRLA

Še en strelski incident v ZDA: »To je bolno«

Zvezni agenti so bili danes vpleteni v nov strelski incident. Po smrtonosnem streljanju je liga NBA prestavila košarkarsko tekmo med Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors.
24. 1. 2026 | 20:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki