Ob 19. uri se je po Sloveniji zaprlo 1065 volišč, na katerih so volivci v današnjem drugem krogu lokalnih volitev v 45 občinah izbirali nove župane. Še do 19.55 pa bo odprto volišče v prostorih Društva distrofikov Slovenije na Linhartovi cesti v Ljubljani, ki so ga popoldne zaradi izlitja vode začasno zaprli.

Ljubljana je nocoj v znamenju velikega volilnega obračuna. Za županski stolček sta se v drugem krogu lokalnih volitev pomerila aktualni župan Zoran Janković in Luka Mesec, ki se je doslej udejstvoval predvsem v državni politiki. Za Jankovića, ki je prestolnico vajen osvojiti že v prvem krogu, je tokratni drugi krog nekaj povsem novega. Pred obema kandidatoma in njunimi podporniki je večer, ki bo prinesel odgovor na vprašanje, kdo bo prihodnja štiri leta vodil slovensko prestolnico. Kakšno je vzdušje med podporniki, kdo je prišel podpret županska kandidata, s čim bodo pogostili zbrane in kako bodo pričakali prve volilne rezultate? Takole so se pripravili v štabu Luke Mesca. Mize polne dobrot od carpaccia, lososa, lečine solata, humusa, kanapejev, šunke v testu in sladkih dobrot.

FOTO: K. G.

FOTO: K. G.

FOTO: K. G.

Janković prvič po 20 letih v drugem krogu

V prvem krogu županskih volitev se je za vodenje Ljubljane potegovalo 15 kandidatov. Največ glasov je prejel Janković, in sicer 34,94 odstotka, sledil pa mu je Mesec s 26,14 odstotka glasov. Slednji je bil v mandatu prejšnje vlade minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zdaj pa se poteguje za vodenje največje slovenske občine.

Oba kandidata sta svojo državljansko dolžnost opravila že čez dan. Janković je volilno nedeljo začel s sprehodom po Golovcu, nato pa se odpravil na volišče na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Rudniku. Mesec je svoj glas oddal na Osnovni šoli Vodmat. Oba sta kampanjo pred drugim krogom ocenila kot spoštljivo.