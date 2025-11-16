Pri Potrebuješevih je bilo veselo, razlog pa Andreja (FOTO)

Andreja Potrebuješ, žena »glavnega« Čuka Jožeta Potrebuješa, je na isti dan kot britanski kralj Karel III. praznovala življenjski jubilej. Seveda je dopolnila veliko manj let, njeni najbližji pa so jo razveselili ne le s svojo družbo, smehom in veseljem, ampak tudi s čudovitim pisanim šopkom.

»Vse najboljše naši mamici in ženi Andreji,« je ob družinski fotografiji, ki jo je objavil na družabnem omrežju, zapisal Jože in dodal: »Da bi še naprej uživala v naši družbi.«

Andreja na fotografiji, kjer trdno stiska ogromni šopek, preprosto žari od sreče in razlogov zanjo ima res veliko.

Jože in Andreja slovita kot eden najbolj trdnih in zaljubljenih parov na slovenski družabni sceni. Spoznala sta se že v osnovni šoli, pred dvema letoma pa sta obeležila zavidljivih 25 let zakonske sreče.

V tem času sta se jima rodili tudi dve prekrasni hčerki Eva in Petra, ki sta že odrasli in pogumno korakata po začrtani poti. Petra je po izobrazbi vzgojiteljica, Eva pa ekonomistka, a so bili očetovi geni premočni in obe sta se znašli v glasbenih vodah.