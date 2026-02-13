Prihaja nova oddaja! Katoliška radijska postaja po novem na TV Uroša Urbanije (VIDEO)

Pripravlja se velika novosti na slovenskih televizijah, pravzaprav gre za sodelovanje katoliške radijske postaje in ene od komercialnih televizij.

Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki je na Radiu Ognjišče na sporedu vsak ponedeljek popoldne ob 17. uri, boste lahko odslej naprej spremljali tudi na televiziji Planet TV. Posnetek bodo predvajali zvečer po njihovi večerni informativni oddaji, so sporočili iz Radia Ognjišče.

Več izbire za gledalce

Kot poudarja izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija, gre predvsem za projekt, ki bo občinstvu omogočil več izbire – oddaje bo mogoče ne le poslušati, temveč tudi gledati na televiziji. Urbanija še pojasnjuje, da je ideja o sodelovanju zrasla povsem naravno. »Z izborom gostov in tem nagovarjamo podobno publiko, zato verjamem, da bo oddaja zanimiva tudi za gledalce Planet TV,« poudarja.

Bo oddaja konkurirala denimo novi oddaji nacionalke »Debate z Bergantom«, ki jo po slovesu od Odmevov vodi Igor E. Bergant?