NAPETOSTI SE STOPNJUJEJO

Prihod Igorja Mikića na Kmetijo takoj sprožil spore: »Sem prelep, da bi smrdel tam v hlevu!«

Igor Mikič je vstopil samozavestno in glasno.
Igor Mikić FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
Igor Mikić FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
A. G.
 10. 2. 2026 | 21:18
2:17
A+A-

Drugi teden resničnostnega šova Kmetija 2026 prinaša nove napetosti! Na posestvo je namreč prišel Igor Mikić, kar je sprožilo prve konflikte med tekmovalci. Medtem ko nekateri navdušeno spremljajo njegov prihod, se Mark Baržić prijema za glavo in ne skriva začudenja. Družina tekmovalcev pa je med hlapcema Markom in Janom Zorejem ter dekli Nušo Šebjanič in Urško Gros izbrala dvojico, ki se je borila za imuniteto. Igor Mikič je vstopil samozavestno in glasno z besedami: »Šmek je nazaj!«, a nekaterim tekmovalcem to niti malo ni bilo všeč.

Še posebej je bil presenečen Mark, ki ni mogel verjeti svojim očem in je v šoku komentiral: »A je to slučajno Mikić?«, Igor pa je opazil prve napetosti: »Sem pa opazil eno stvar. Imajo enega hrošča, ki mi je takoj prišel pod kožo. In igralci so zelo mladi, samo ena starešina je, in to je Franc. Mislim, da se bom z njim zelo dobro razumel. Sem prelep, da bi smrdel tam v hlevu,« je zaključil Mikić.

Vstopil je samozavestno. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek
Vstopil je samozavestno. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Če je bil prvi teden Kmetije pester, je drugi pester na kvadrat.

Ljubosumnost med tekmovalkami

Vzdušje v hlevu je že napeto. Zaradi pomanjkanja hrane in razdelitve dela je izbruhnil hud spor med Markom in Nušo. Hlapec ji je naravnost povedal, da mu gre na živce, Nuša pa je odgovorila: »Vem, da sem bila vsem všeč, ko so pa začele te ljubosumne p … hoditi ena do druge, se je pa to začelo.«

Napetosti se stopnjujejo, kar napoveduje še bolj vroče dvoboje za imuniteto v naslednjih dneh. Če je bil prvi teden Kmetije pester, je drugi pester na kvadrat. Igor Mikić prinaša svoj značilni slog in dodaja dinamiko, Mark pa se mora soočiti z novimi izzivi in spori v hlevu. Družina se bo morala odločiti, kdo bo naslednji dvobojevalec, a že zdaj je jasno, da bo to ena izmed najbolj napetih sezon doslej.

Igor Mikić prinaša svoj značilni slog in dodaja dinamiko. Vstopil je samozavestno in glasno.

