PO OSMIH LETIH

Priljubljena plesalka, ki je z Miho Vodičarjem Sloveniji priplesala zlato, ostala brez službe

Nadiyo Bychkovo je odločitev šefov povsem pretresla.
Nadiya Bychkova in Miha sta postala tako evropska kot svetovna prvaka. FOTO: Mediaspeed
B. K. P.
 10. 3. 2026 | 11:25
1:59
A+A-

Plesalka ukrajinskih korenin, ki je v paru z Miho Vodičarjem za Slovenijo pred desetletjem osvojila naslov tako evropskih kot svetovnih prvakov, že leta živi in dela v Veliki Britaniji. Tam je bila dolgih osem let del ekipe tudi pri nas priljubljenega šova Zvezde plešejo, te dni pa jo je povsem pretresla odločitev, da ustvarjalci z njo prekinejo sodelovanje. Odločitev so utemeljili s pojasnilom, da bodo šov »popolnoma osvežili«, Nadiya Bychkova namreč ni bila edina, ki je dobila košarico, a njeni prijatelji so prepričani, da gre za diskriminacijo na podlagi let. Plesalka, čeprav je v odlični formi, bo namreč avgusta dopolnila 37 let, starost, pri kateri se mnogi športniki že odločijo za upokojitev.

»Odločitev, da jo odpustijo, smrdi po diskriminaciji na podlagi starosti. Nadiya je ena najbolj priljubljenih plesalk in ne sanja se ji, zakaj se ne sme vrniti v šov. Povsem je na tleh, živela je za ta šov,« je za BBC povedal eden njenih prijateljev, ki pa ni želel biti imenovan. Drugi medtem menijo, da je odločitev, da s svetlolaso lepotico prekinejo sodelovanje, spodbudilo dejstvo, da se je Nadiya zapletla v romantično razmerje s sodelavcem, prav tako plesalcem Kaijem Widdringtonom, česar šefi ni so odobravali, ko sta se nato razšla, je bilo za vse, ki so morali biti v njuni družbi, izredno neprijetno, prav tako naj bi bila Bychkova precej težavna in njeni izbruh v zaodrju niso bili redkost, piše Daily Mail. »Obnašala se je kot diva in to je njene sodelavce spravljalo ob živce,« je za omenjeni portal dejal vir blizu plesalke. Dolgonoga Ukrajinka naj bi se sicer pogovarjala z ustvarjalci, da bi še naprej sodelovala pri nastajanju šova, a v zakulisju, kjer bi sestavljala koreografije za tekmovalce.

Nadiya BychkovaZvezde plešejošovplesVelika Britanija
