Priljubljena slovenska voditeljica dahnila usodni »da«: razkrivamo prve utrinke s poroke (FOTO)

Radijska in televizijska voditeljica Nika Svetlin je stopila v zakonski stan. Večno zvestobo je obljubila dolgoletnemu partnerju Juretu, s katerim sta po letih skupne poti svojo ljubezen okronala s poroko. Mladoporočenca sta si v objemu narave izmenjala zaobljube pred družino, prijatelji in najbližjimi.

Mladoporočenca. FOTO: Osebni Arhiv

Po naših informacijah je Jure prvič opazil Niko pred leti v objavah na družbenih omrežjih njenega dolgoletnega prijatelja Matica Hercega, s katerim se poznata že od otroštva. Pomembno vlogo na njunem velikem dnevu je imel tudi glasbeni program. Za čustvene trenutke je poskrbela Monika Avsenik, ki je nastopila tako na poročnem obredu kot tudi na slavju.

Za glasbeno vzdušje je poskrbela Monika Avsenik. FOTO: Osebni Arhiv

Poročnega dne se je udeležil tudi Nikin sovoditelj Jaka Šinkovec in pevka Ana Pušaver, Nikina dobra prijateljica. Nika Svetlin, ki jo poslušalci poznajo predvsem iz oddaje Židan popoldan, zasebnosti ne izpostavlja pogosto. Nika Svetlin je javnosti najbolj znana kot voditeljica radija in televizije Veseljak. Poleg voditeljskega dela se ukvarja tudi z glasbo in nastopa na različnih dogodkih.