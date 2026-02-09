Priljubljena radijska voditeljica v kino kar s šefom: »Nočem, da naju vidijo skupaj«

Radijska voditeljica Lara Tošič je na družbenem omrežju Instagram delila izkušnjo z delovnim obiskom kina, ki se je zanjo odvil drugače, kot je pričakovala. Ob prihodu v kino Odiseja je ugotovila, da si bo film Melania ogledala skupaj s šefom Andrejem. »Če bi vedela, da si ti, bi prinesla tablo z napisom To je moj šef,« je dejala.

Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram

Ker je bila dvorana precej polna, sta morala sedeti skupaj. »Meni je to t'ko čudn',« je povedala. Andrej je dodal, da je za obisk kina moral pridobiti soglasje svoje žene, film pa je komentiral kot veliko samopromocijo.

Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram

Omenila sta, da je v filmu Melania Trump spregovorila o svojih slovenskih koreninah, njen oče pa je povedal celo nekaj stavkov v slovenščini. Film prejema različne odzive in kar precej kritik, njegove ocene pa so za zdaj razmeroma nizke.