NEPRIČAKOVANO

Priljubljena radijska voditeljica v kino kar s šefom: »Nočem, da naju vidijo skupaj«

Lara Tošič se je po službeni dolžnosti odpravila na ogled filma Melania.
Lara Tošič, radijska voditeljica. FOTO: Marko Feist

Lara Tošič, radijska voditeljica. FOTO: Marko Feist

Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram

Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram

Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram

Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram

Lara Tošič, radijska voditeljica. FOTO: Marko Feist
Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram
Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram
K. G.
 9. 2. 2026 | 11:57
 9. 2. 2026 | 12:46
1:06
A+A-

Radijska voditeljica Lara Tošič je na družbenem omrežju Instagram delila izkušnjo z delovnim obiskom kina, ki se je zanjo odvil drugače, kot je pričakovala. Ob prihodu v kino Odiseja je ugotovila, da si bo film Melania ogledala skupaj s šefom Andrejem. »Če bi vedela, da si ti, bi prinesla tablo z napisom To je moj šef,« je dejala. 

Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram
Lara Tošič je v dvorani sedela s svojim šefom. FOTO: Instagram

Ker je bila dvorana precej polna, sta morala sedeti skupaj. »Meni je to t'ko čudn',« je povedala. Andrej je dodal, da je za obisk kina moral pridobiti soglasje svoje žene, film pa je komentiral kot veliko samopromocijo.

Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram
Po službeni dolžnosti se je odpravila na ogled filma Melania. FOTO: Instagram

Omenila sta, da je v filmu Melania Trump spregovorila o svojih slovenskih koreninah, njen oče pa je povedal celo nekaj stavkov v slovenščini. Film prejema različne odzive in kar precej kritik, njegove ocene pa so za zdaj razmeroma nizke. 

14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Te napake v kuhinji dela skoraj vsak Slovenec – četrta vam lahko zagreni vsak obrok

Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
9. 2. 2026 | 14:00
13:45
Razno
BURNO ZAKULISJE

Romi protest odpovedali v zadnjem trenutku, župan Macedoni pojasnjuje svoje

Protest so odpovedali, napetosti ostajajo.
9. 2. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NASLEDNJA STOPNIČKA

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz pripravljena ustvariti družino

Vir blizu paru je potrdil, da razmišljata o posvojitvi.
9. 2. 2026 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Kočevska Roma, ki sta prebutala ribniškega župana, dobila nizko zaporno kazen (FOTO)

Sodnica je sporočila, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne.
Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
POHOD

Domačini na stežaj odprli zidanice! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
Drago Perko9. 2. 2026 | 12:45
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Policisti ga našli v Dobruški vasi, ovadba za 29-letnico in še šest osumljencev

Leseni voz izginil s kmetije.
9. 2. 2026 | 12:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
