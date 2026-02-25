Priljubljena slovenska voditeljica se je nesramežljivo razkazovala: »Gospa, ali so vaše prsi naravne?« (FOTO)

Galerija
»Pozdrav iz Gran Canarije! Včasih paše tudi hribe zamenjati za plažo,« se je iz tretjega največjega otoka Kanarskega otočja javila priljubljena voditeljica oddaje Potep z Leo, Lea Mederal. Spletnim prijateljem je pripela še fotografijo, na kateri s prijateljico pozirata v kopalkah.
»O, bog mili. Res moram nekaj vprašat. Gospa, ali so vaše prsi naravne?« pa se je glasilo eno izmed vprašanj spletnih komentatorjev. Voditeljica mu ni ostala dolžna in mu je vse razložila: Seveda so naravne, zakaj ne bi bile? Dobro zategneš kopalke pa je. Nisem jaz za prsne vsadke.«
Lea Mederal je priznana slovenska televizijska voditeljica in ustvarjalka, najbolj znana po svoji oddaji Potep z Leo, v kateri z gosti raziskuje slovenske naravne lepote med pohodi in izleti. Je diplomirana novinarka, ki je svojo medijsko pot začela pred več kot desetimi leti, in je v slovenskem televizijskem prostoru znana po sproščenem in pristnem pristopu do sogovornikov ter gledalcev. Oddaja se predvaja na različnih televizijah in ima močno sledilno publiko tako na televiziji kot na spletu. Je tudi avtorica knjige Potep z Leo, ki nadgrajuje koncept njene oddaje s praktičnimi nasveti za izlete in pohodništvo. Poročena je in ima sina ter v javnih nastopih pogosto odprto spregovori o osebnih izkušnjah, med drugim o svojem boju z zdravstvenimi izzivi, kot je povečano delovanje ščitnice (bazedovka).