Priljubljena slovenska voditeljica se je nesramežljivo razkazovala: »Gospa, ali so vaše prsi naravne?« (FOTO)

»Pozdrav iz Gran Canarije! Včasih paše tudi hribe zamenjati za plažo,« se je iz tretjega največjega otoka Kanarskega otočja javila priljubljena voditeljica oddaje Potep z Leo, Lea Mederal. Spletnim prijateljem je pripela še fotografijo, na kateri s prijateljico pozirata v kopalkah.

»O, bog mili. Res moram nekaj vprašat. Gospa, ali so vaše prsi naravne?« pa se je glasilo eno izmed vprašanj spletnih komentatorjev. Voditeljica mu ni ostala dolžna in mu je vse razložila: Seveda so naravne, zakaj ne bi bile? Dobro zategneš kopalke pa je. Nisem jaz za prsne vsadke.«