LEA MEDERAL

Priljubljena slovenska voditeljica se je nesramežljivo razkazovala: »Gospa, ali so vaše prsi naravne?« (FOTO)

Pozimi se je spletnim sledilcem iz tretjega največjega otoka Kanarskega otočja.
FOTO: Lea Mederal/Facebook
FOTO: Lea Mederal/Facebook
S. N.
 25. 2. 2026 | 07:37
 25. 2. 2026 | 08:52
1:46
»Pozdrav iz Gran Canarije! Včasih paše tudi hribe zamenjati za plažo,« se je iz tretjega največjega otoka Kanarskega otočja javila priljubljena voditeljica oddaje Potep z Leo, Lea Mederal. Spletnim prijateljem je pripela še fotografijo, na kateri s prijateljico pozirata v kopalkah. 

»O, bog mili. Res moram nekaj vprašat. Gospa, ali so vaše prsi naravne?« pa se je glasilo eno izmed vprašanj spletnih komentatorjev. Voditeljica mu ni ostala dolžna in mu je vse razložila: Seveda so naravne, zakaj ne bi bile? Dobro zategneš kopalke pa je. Nisem jaz za prsne vsadke.«

Lea Mederal je priznana slovenska televizijska voditeljica in ustvarjalka, najbolj znana po svoji oddaji Potep z Leo, v kateri z gosti raziskuje slovenske naravne lepote med pohodi in izleti. Je diplomirana novinarka, ki je svojo medijsko pot začela pred več kot desetimi leti, in je v slovenskem televizijskem prostoru znana po sproščenem in pristnem pristopu do sogovornikov ter gledalcev. Oddaja se predvaja na različnih televizijah  in ima močno sledilno publiko tako na televiziji kot na spletu. Je tudi avtorica knjige Potep z Leo, ki nadgrajuje koncept njene oddaje s praktičnimi nasveti za izlete in pohodništvo. Poročena je in ima sina ter v javnih nastopih pogosto odprto spregovori o osebnih izkušnjah, med drugim o svojem boju z zdravstvenimi izzivi, kot je povečano delovanje ščitnice (bazedovka).

 

08:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUD POŽAR

Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina. Škode je za 150 tisoč evrov.
25. 2. 2026 | 08:50
08:40
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijske kolajne, a v slovenskih skokih ostaja ena težava

Vodja panoge za smučarske skoke Gorazd Pogorelčnik zadovoljen z doseženim na OI.
Miha Šimnovec25. 2. 2026 | 08:40
08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
IZ RODA V ROD

Petletna Sofia spekla zlati kruh

Že 16. društvena razstava in ocenjevanje kruha v Škocjanu na Dolenjskem.
Tanja Jakše Gazvoda25. 2. 2026 | 08:20
08:01
Lifestyle  |  Polet
ZA SRCE GRE

Je to mogoče, da nekatera zdravila lahko povzročijo aritmijo

V nekaterih primerih svetujejo tudi izogibanje intenzivnim športnim dejavnostim ali situacijam, ki povzročijo nenaden porast adrenalina.
Miroslav Cvjetičanin25. 2. 2026 | 08:01
07:56
Novice  |  Slovenija
REFORMA KAZENSKE OBRAVNAVE

Po 15 letih čakanja začel veljati prvi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Kazenska odgovornost ostaja pri 14 letih, obravnava pa bo hitrejša.
25. 2. 2026 | 07:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
