Priljubljena slovenska vplivneža objavila srce parajoč zapis: Mislila sva, da bova za božič vsem našim povedala, da sem noseča …

Slovenska spletna scena je obstala brez besed. Nika in Mark Vlahovič, eden najbolj izpostavljenih parov na domačih družbenih omrežjih, sta sledilcem sporočila pretresljivo novico – izgubila sta otroka. Nika Vlahovič je priljubljena slovenska vplivnica, ki slovi po iskrenih objavah o materinstvu, odnosih in realnem življenju brez filtrov. Prav zaradi te neposrednosti ji sledilci zaupajo in jo čutijo kot »eno izmed njih«. Mark Vlahovič je raper, nekdanji hokejist in sin znanega glasbenika Mikija Vlahoviča, dolgoletnega člana legendarne skupine Victory. Mark se je v zadnjem času podal na samostojno glasbeno pot in si postopoma gradi svoje ime – tudi izven sence slavnega očeta.

Žalostno vest sta razkrila kar na Instagramu, kjer jima sledijo tisoči. Nika je v ganljivi objavi brez olepševanja opisala bolečino, ki jo doživljata. Prazniki, ki sta jih načrtovala v znamenju sreče, so se zanju spremenili v čas žalovanja. »Mislila sva, da bova za božič vsem našim povedala, da sem noseča … Niti pomislila pa nisva, da se to lahko zgodi nama.« Najbolj pretresljiv je del, v katerem je opisala pot na urgenco, ko se je prijela za trebušček in otroku povedala, da ga ima rada – ne glede na to, kako se bo odločil. Objava se konča z upanjem, da se bosta znova srečala v kateri izmed prihodnjih nosečnosti. Pod objavo se je v nekaj minutah usul plaz komentarjev, polnih solz, srčkov in besed podpore. Oglasili so se sledilci, znani obrazi in mamice, ki so tudi same doživele izgubo. Marsikdo je zapisal, da ob takih zgodbah spozna, kako krhko je življenje.

Še pred kratkim srečna družinica: lani sta povila hčerko Illo

Tragedija je še toliko bolj boleča, ker sta Nika in Mark junija lani prvič postala starša. Rodila se jima je hčerka Illa, ki sta jo pogosto delila s sledilci in s tem ustvarila podobo mlade, srečne družine. Tokrat pa sta morala deliti najtemnejši trenutek svojega življenja. Izguba nosečnosti je še vedno tabu, čeprav jo doživi ogromno parov. Prav zato je Nikina izpoved sprožila tako močan odziv – ker je povedala na glas tisto, kar mnogi nosijo v sebi v tišini.