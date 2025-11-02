Priljubljena voditeljica novico skrivala več mesecev: »Pod mojim srcem raste še eno srce«

Priljubljena pevka in radijska ter televizijska voditeljica Eva Šolinc je potrdila veselo novico, ki jo je več mesecev uspešno skrivala pred javnostjo. Čeprav so nekateri gledalci in poslušalci že opazili drobne znake in namige, je pevka o svojem blaženem stanju spregovorila šele zdaj, ob koncu oddaje Glasbene želje na radiu Veseljak.

Novico, da z življenjskim partnerjem pričakujeta prvega otroka, je Eva uspešno skrivala pred javnostjo več mesecev. Zdaj je končno potrdila, da se počasi odpravlja na porodniški dopust, vodenje oddaje Glasbene želje pa predaja Tjaši Božič.

»Poslavljam se zato, ker pod mojim srcem raste še eno srce. Vsakič, ko sem v Glasbenih željah, malo pomaham tudi odznotraj vam, ker rada slišim vaše glasbene želje in vaše glasove.«

Veseli se nove življenjske vloge

Naslednji dan je Eva oddajo Veseljakov dober dan začela z nasmehom in besedami, da skrivnost zdaj ni več skrivnost. Ponosno je pokazala že lepo zaobljen nosečniški trebušček in priznala, da se iskreno veseli nove življenjske vloge, ki jo čaka.