Priljubljenega Čuka reševala obalna straža

Čeprav ima zaradi številnih nastopov s Čuki precej natrpan urnik, Jernej Tozon prosti čas najraje preživlja v naravi. Priljubljeni pevec je velik ljubitelj gibanja, poleg kolesarjenja in pohodništva pa ga je v zadnjih mesecih še posebno navdušilo kajakaštvo. Veslanju se predaja že približno petnajst let, odkar ga je za ta šport navdušil prijatelj iz bovškega centra Prijon, kjer je opravil tudi tečaj na divjih vodah. Danes najraje vesla po morju in Bohinjskem jezeru, pogosto pa se poda tudi na daljše poti ob slovenski in hrvaški obali.

Nekoč me je obrnilo in vleklo v sifon.

Čeprav je v odlični kondiciji, poudarja, da šport zanj nikoli ni tekmovanje. »Ne tekmujem. Ne z drugimi in ne s sabo. Ne postavljam si rekordov in želja po podiranju teh, ampak športam tako, kot mi odgovarja,« pravi glasbenik, ki ima sicer bogate tekmovalne izkušnje iz mladosti. Nekoč je namreč igral hokej in postal večkratni državni prvak. Danes mu je pomembneje, da z gibanjem skrbi za zdravje, dobro počutje in telesno pripravljenost. Med vsemi športi, s katerimi se ukvarja, se mu zdi prav kajakaštvo najzahtevnejše. Voda je namreč nepredvidljiva, kar je že večkrat izkusil na lastni koži. »Nekoč me je obrnilo in vleklo v sifon. Ven so me morali potegniti kajakaši,« se spominja nevarnega dogodka. Nič manj dramatično ni bilo, ko sta se z Jožetom Potrebuješem vračala iz Savudrije proti Piranu in ju je presenetilo nenadno neurje. Na pomoč jima je morala priskočiti obalna straža.

Poleti tudi brez kopalk

Kljub neprijetnim izkušnjam ljubezen do veslanja ostaja. Najraje se odpravi na pot od Limskega kanala do Umaga, posebno lep spomin pa ima na srečanje z delfini, ki so nekoč plavali ob njegovem kajaku. Včasih se mu pri veslanju pridruži Jože, večinoma pa se na vodne dogodivščine odpravi sam. Ob tem poudarja, da je treba spoštovati naravo in poznati svoje sposobnosti. Ekstremni podvigi ga namreč ne mikajo, čeprav priznava, da bi se nekoč morda preizkusil tudi kot kajakaški trener. Tozon je znan tudi kot ljubitelj nudizma, zato smo ga povprašali, ali bi si upal v kajak sesti povsem gol. Odgovoril je brez oklevanja in z veliko mero humorja. »Seveda bi se. Zakaj pa ne! Ampak nikakor in nikoli pa ne pozimi,« je dejal v smehu. Na vodo se namreč odpravi tudi v hladnejših mesecih, a takrat poskrbi za ustrezno opremo in topla oblačila. Čeprav se na odru rad prepusti glasbi in zabavi, pri športu ostaja previden. Kot pravi, je najpomembneje, da človek v gibanju uživa in pri tem ne pozabi na varnost.

V naravi najde sprostitev po napornih delovnih dneh. FOTO: OSEBNI ARHIV