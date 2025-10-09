Priljubljeni glasbenik dahnil usodni da (FOTO)

Dan, ko sta si večno zvestobo obljubila glasbeni ustvarjalec, organizator in pevec Zoran Cilenšek in njegova srčna izbranka Brigita Oven, je bil ganljiv že sam po sebi, tudi zato, ker je Zoran prav na ta dan praznoval rojstni dan. In prejel najlepše možno darilo, obljubo večne ljubezni svoje izbranke. Za poročni dan sta izbrala delovni dan, zadnji četrtek v septembru, zvestobo sta si v prisotnosti najbližjih obljubila na civilnem obredu na Občini Litija. Sledila je pogostitev v gostišču Mona Lisa, cerkveni obred pa je potekal na Bregu, v cerkvi svete Katarine, v prelepem jesenskem ambientu in tišini, ko so govorili le iskreni pogledi in solze sreče.

Župnik Marko Merlak, ki je vodil obred, je Zorana in Brigito nagovoril z izbranimi besedami: »Vajina pot je prepletena z glasbo, z ljudmi, ki jim dajeta srce, in z vrednotami, ki jih živita vsak dan. Vajina ljubezen ni tiha – je pesem, ki jo slišimo v vajinih dejanjih, v vajinih pogledih, v vajinih skupnih sanjah. Naj bo vajin zakon kot melodija, ki se ne izpoje – polna harmonije, spoštovanja in skupnega ritma.« Po obredu so se svatje odpravili na domačijo Paternoster, kjer se je slavje nadaljevalo v domačem, a hkrati slavnostnem vzdušju.

Med gosti so bili številni znani obrazi, poznani tako z domače kot hrvaške glasbene scene, denimo Božidar Wolfand - Wolf, legenda slovenske zabavne glasbe, ki je bil tudi ženinova priča, Suzana Mally in Roki Furman iz dueta RS, duo Sinji Galeb (Nataša in Saša Kostić), Renato Lebar - Štajerski Brendi, član Brendijevih barab Dušan Zore, bobnar Miro Čekeliš, Dragan Bulič in mnogi drugi.

»Ta dan je bil več kot slavje, bil je trenutek, ko sta se prepletla preteklost in prihodnost, ko so se zbrali najini številni prijatelji, umetniki, javne osebnosti in domačini, da bi skupaj počastili tisto, kar je najlepša: ljubezen, ki je zrasla iz skupnih sanj. V vsakem pogledu, v vsakem nasmehu, v vsakem stisku roke se je čutila toplina, ki presega besede,« je ženin ganjen strnil misli. In dodal, da če je poroka pesem, potem je ta pesem polna nežnih verzov, močnih refrenov in iskrenih tonov, ki bodo še dolgo odzvan jali v srcih vseh, ki so bili del njunega nepozabnega dne.

V družbi Suzane Mally, priznane organistke FOTO: OSEBNI ARHIV

Med gosti sta bila Dragan Bulič in Dušan Zore. FOTO: OSEBNI ARHIV