Priljubljeni pevec in basist se je razveselil tretjega otroka

Skupina 101ka se po krajšem premoru vrača na glasbeno prizorišče prenovljena, okrepljena in z jasno vizijo. Po obdobju zatišja so člani združili moči, osvežili zasedbo in ustvarjalni zagon ter tako odprli novo poglavje, ki ga napoveduje njihov najnovejši singel Trnuljčica. V ospredje se vrača tudi ustanovitelj in glavni vokalist Mitja Šinkovec, ki je širši javnosti postal znan v oddaji Slovenija ima talent. Po različnih glasbenih izkušnjah se zdaj vrača tja, kjer se je zgodba začela – k bendu, ki ga je soustvaril. Ob njem ostaja kitarist Krištof Urevc - Dedi, ki s svojim sproščenim pristopom in občutkom za glasbo ohranja prepoznaven zvok skupine.

Novo energijo v zasedbo prinašata basist Rok Maver in bobnar Martin Kolman, ki poleg igranja prevzema tudi pomembno vlogo v produkciji. Posebno mesto pa pripada Luki Ažmanu, dolgoletnemu »stricu iz ozadja«, ki je skrbel za tehnično dovršenost skupine, zdaj pa stopa tudi na oder in soustvarja koncertno dinamiko.

Videospot prinaša intimno in čustveno zgodbo.

Singel Trnuljčica odpira bolj čustveno in introspektivno poglavje njihovega ustvarjanja. Glasbo je napisal Mitja, za aranžma, produkcijo in mastering pa je poskrbel Martin Kolman. Pesem pripoveduje zgodbo o odnosu, ki se počasi ohlaja, o neizrečenih besedah in trenutku, ko spoznanje pride prepozno. V središču je metafora sodobne Trnuljčice – partnerice, ki s svojo tišino in odtujenostjo simbolizira konec ljubezni, ki se ne bo več prebudila.

Zgodbo skladbe dopolnjuje tudi vizualno dovršen videospot, pod katerega se podpisuje Rok Maver s svojo produkcijsko ekipo RoxPro Production. Snemanje je zaznamovalo pristno vzdušje, še posebej v prizorih konflikta med Mitjo in igralko Žano Vidmar, ki sta ustvarila tako prepričljivo napetost, da je ekipa za trenutek verjela, da gre za resničen prepir.

Snemanje pa ni bilo brez izzivov. Žana Vidmar je v času snemanja še okrevala po zahtevni operaciji kolena in rekonstrukciji križnih vezi, a je kljub temu sprejela vlogo in jo odigrala z izjemno predanostjo. Ekipa je snemanje prilagodila njenim zmožnostim, kar je ustvarilo še bolj intimno in čustveno atmosfero.

Poseben pečat celotni zgodbi daje osebni trenutek glavnega vokalista. Le dan pred izidom pesmi je Mitja Šinkovec tretjič postal oče. Z ženo Klavdijo sta se razveselila sina, kar je za pevca pomenilo dodatno čustveno dimenzijo ob izidu skladbe. Kot pravi sam, se pri njem življenjski mejniki in glasbeni projekti pogosto prepletajo, kar njegovemu ustvarjanju daje pristnost in globino. Z novim singlom in prenovljeno zasedbo 101ka jasno napoveduje vrnitev, ki ne temelji le na nostalgiji, temveč na zrelem, iskrenem in svežem glasbenem izrazu.