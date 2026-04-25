  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO POGLAVJE

Priljubljeni pevec in basist se je razveselil tretjega otroka

Le dan pred izidom novega singla Trnuljčica se je Mitja Šinkovec razveselil sina, osebna sreča pa se prepleta z novo glasbeno zgodbo skupine 101ka.
Skupina se vrača prenovljena in z novo energijo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot prinaša intimno in čustveno zgodbo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Snemanje spota je zaznamovalo pristno vzdušje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Roman Turnšek
 25. 4. 2026 | 11:43
3:04
A+A-

Skupina 101ka se po krajšem premoru vrača na glasbeno prizorišče prenovljena, okrepljena in z jasno vizijo. Po obdobju zatišja so člani združili moči, osvežili zasedbo in ustvarjalni zagon ter tako odprli novo poglavje, ki ga napoveduje njihov najnovejši singel Trnuljčica. V ospredje se vrača tudi ustanovitelj in glavni vokalist Mitja Šinkovec, ki je širši javnosti postal znan v oddaji Slovenija ima talent. Po različnih glasbenih izkušnjah se zdaj vrača tja, kjer se je zgodba začela – k bendu, ki ga je soustvaril. Ob njem ostaja kitarist Krištof Urevc - Dedi, ki s svojim sproščenim pristopom in občutkom za glasbo ohranja prepoznaven zvok skupine.

Novo energijo v zasedbo prinašata basist Rok Maver in bobnar Martin Kolman, ki poleg igranja prevzema tudi pomembno vlogo v produkciji. Posebno mesto pa pripada Luki Ažmanu, dolgoletnemu »stricu iz ozadja«, ki je skrbel za tehnično dovršenost skupine, zdaj pa stopa tudi na oder in soustvarja koncertno dinamiko.

Singel Trnuljčica odpira bolj čustveno in introspektivno poglavje njihovega ustvarjanja. Glasbo je napisal Mitja, za aranžma, produkcijo in mastering pa je poskrbel Martin Kolman. Pesem pripoveduje zgodbo o odnosu, ki se počasi ohlaja, o neizrečenih besedah in trenutku, ko spoznanje pride prepozno. V središču je metafora sodobne Trnuljčice – partnerice, ki s svojo tišino in odtujenostjo simbolizira konec ljubezni, ki se ne bo več prebudila.

Zgodbo skladbe dopolnjuje tudi vizualno dovršen videospot, pod katerega se podpisuje Rok Maver s svojo produkcijsko ekipo RoxPro Production. Snemanje je zaznamovalo pristno vzdušje, še posebej v prizorih konflikta med Mitjo in igralko Žano Vidmar, ki sta ustvarila tako prepričljivo napetost, da je ekipa za trenutek verjela, da gre za resničen prepir.

Snemanje pa ni bilo brez izzivov. Žana Vidmar je v času snemanja še okrevala po zahtevni operaciji kolena in rekonstrukciji križnih vezi, a je kljub temu sprejela vlogo in jo odigrala z izjemno predanostjo. Ekipa je snemanje prilagodila njenim zmožnostim, kar je ustvarilo še bolj intimno in čustveno atmosfero.

Poseben pečat celotni zgodbi daje osebni trenutek glavnega vokalista. Le dan pred izidom pesmi je Mitja Šinkovec tretjič postal oče. Z ženo Klavdijo sta se razveselila sina, kar je za pevca pomenilo dodatno čustveno dimenzijo ob izidu skladbe. Kot pravi sam, se pri njem življenjski mejniki in glasbeni projekti pogosto prepletajo, kar njegovemu ustvarjanju daje pristnost in globino. Z novim singlom in prenovljeno zasedbo 101ka jasno napoveduje vrnitev, ki ne temelji le na nostalgiji, temveč na zrelem, iskrenem in svežem glasbenem izrazu. 

Več iz teme

Mitja Šinkovecskupina 101karojstvo otrokanov singel
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
ČASTITLJIVI JUBILEJ

Zvezdana Mlakar: Zaradi mame sem bojevnica (Suzy)

Devetdeset let življenja ni le številka, temveč roman, ki ga ne moreš prebrati na hitro.
25. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA

Boljša kondicija, manj tesnobe. Raziskava razkriva, kako kardio vadba krepi tudi duševno zdravje

Koristen pokazatelj je tudi hitrost okrevanja srčnega utripa po vadbe, hitrejše okrevanje običajno kaže na boljšo telesno pripravljenost.
Miroslav Cvjetičanin25. 4. 2026 | 13:00
12:48
Novice  |  Svet
DIPLOMATSKA OFENZIVA TEHERANA

Napeto v ozadju pogajanj, Iran predal odgovor ZDA prek Pakistana

Iranski zunanji minister je začel posvetovanja v Islamabadu.
25. 4. 2026 | 12:48
12:32
Novice  |  Svet
SEZNAM

»Je bil stari ata nacist?« To spletno orodje razkrije temno družinsko preteklost v nekaj klikih

Prej težko dostopen arhiv zdaj lahko pregleda vsak državljan.
25. 4. 2026 | 12:32
12:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRIV ČLOVEŠKI FAKTOR?

Strašni posnetki ognja, tisoči evakuirani, uničenih že 120 domov: »Požara ni mogoče ustaviti« (FOTO, VIDEO)

Preiskovalci sumijo, da sta oba glavna požara povzročila človeška dejavnika.
25. 4. 2026 | 12:06
11:43
Bulvar  |  Domači trači
NOVO POGLAVJE

Priljubljeni pevec in basist se je razveselil tretjega otroka

Le dan pred izidom novega singla Trnuljčica se je Mitja Šinkovec razveselil sina, osebna sreča pa se prepleta z novo glasbeno zgodbo skupine 101ka.
Roman Turnšek25. 4. 2026 | 11:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki