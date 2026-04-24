Priljubljeni pevec po novem tudi voditelj oddaje Dobro jutro

Priljubljeni pevec Gregor Ravnik se podaja v novo vlogo – postal je voditelj jutranjega programa Dobro jutro na RTV Slovenija, kjer bo poleg glasbe soustvarjal tudi vsebine za širše občinstvo.

Čeprav je kamer vajen zaradi številnih nastopov, priznava, da je vodenje zanj povsem drugačen izziv. »Od nekdaj imam rad izzive, in ko so me povabili, sem bil takoj za. Mislim, da bo to ena zanimiva izkušnja in predvsem nekaj novega zame. Res se veselim, tiste zdrave treme pa je vedno nekaj prisotne,« pravi. Dodaja, da si želi predvsem pristnega stika z gledalci: »Želim si, da bi me začutili in sprejeli.«

Gledalci ga bodo lahko spremljali v različnih rubrikah, kjer bo gostil zanimive sogovornike in soustvarjal raznolike vsebine. »Verjamem, da bo vse zelo zanimivo,« napoveduje. Čeprav se nove vloge loteva brez posebnega strahu, priznava, da je razlika med odrom in studiem očitna. »Na odru se počutim popolnoma domače, kot voditelj pa se še privajam, da bom govoril, ne pel,« pove z nasmehom. Pri tem mu bo, kot pravi, pomagalo tudi delo z ljudmi, ki ga spremlja že skozi glasbeno kariero. V novo poglavje tako vstopa sproščeno, z veliko pozitivne energije – in z željo, da bi jo začutili tudi gledalci. ROMAN TURNŠEK