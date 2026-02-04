Priljubljeni radijski voditelj se po 15 letih poslavlja: »Ni računice«

Priljubljeni radijski voditelj Klemen Bunderla, ki ga poslušalci poznajo po dolgoletnem vodenju jutranjega programa na Radiu Aktual, po 15 letih zapušča svoje voditeljsko mesto. Ne, ker bi mu zmanjkalo volje, temveč ga je v to spodbudilo nekaj čisto praktičnega. Kot je za Slovenske novice pojasnil s svojim tipičnim humorjem, ga je k odločitvi prignala »velika želja po spanju«.

FOTO: Marko Feist

»Prihajajo spet predstave, poleti muzikali, ko se večer konča ob 2h zjutraj, v maski na Aktualu pa moramo biti ob 5h … Ni računice,« nam je povedal. In dodal, da bodo od zdaj naprej stvari bolj življenjske, saj se k sreči od radia ne poslavlja v celoti: od februarja ga bodo poslušalci spremljali popoldan, in sicer med 14. in 18. uro. V jutranjem programu je Bunderla delal skupaj s sovoditeljico. Po njegovih besedah tudi ona lažje usklajuje družinsko življenje, ko ima »bolj polne baterije«, zato so z vodstvom našli rešitev, ki je za vse najboljša.

Bunderla pa ni »samo« radijski glas. V slovenskem prostoru ga poznamo kot voditelja, glasbenika in imitatorja, širša javnost pa si ga je še posebej zapomnila kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2015. Zadnja leta se pogosto vrača tudi na oder – zato je jutranji alarm ob petih, kot pravi sam, postal prenaporen.