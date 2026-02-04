  • Delo d.o.o.
ODHAJA IZ JUTRAJEGA PROGRAMA

Priljubljeni radijski voditelj se po 15 letih poslavlja: »Ni računice«

V slovenskem prostoru ga poznamo kot voditelja, glasbenika in imitatorja, širša javnost pa si ga je še posebej zapomnila kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas.
FOTO: Lea Remic Valenti
FOTO: Lea Remic Valenti
N. P.
 4. 2. 2026 | 15:40
1:42


Priljubljeni radijski voditelj Klemen Bunderla, ki ga poslušalci poznajo po dolgoletnem vodenju jutranjega programa na Radiu Aktual, po 15 letih zapušča svoje voditeljsko mesto. Ne, ker bi mu zmanjkalo volje, temveč ga je v to spodbudilo nekaj čisto praktičnega. Kot je za Slovenske novice pojasnil s svojim tipičnim humorjem, ga je k odločitvi prignala »velika želja po spanju«.

FOTO: Marko Feist 
FOTO: Marko Feist 
»Prihajajo spet predstave, poleti muzikali, ko se večer konča ob 2h zjutraj, v maski na Aktualu pa moramo biti ob 5h … Ni računice,« nam je povedal. In dodal, da bodo od zdaj naprej stvari bolj življenjske, saj se k sreči od radia ne poslavlja v celoti: od februarja ga bodo poslušalci spremljali popoldan, in sicer med 14. in 18. uro. V jutranjem programu je Bunderla delal skupaj s sovoditeljico Žano Vidmar. Po njegovih besedah tudi ona lažje usklajuje družinsko življenje, ko ima »bolj polne baterije«, zato so z vodstvom našli rešitev, ki je za vse najboljša.

Bunderla pa ni »samo« radijski glas. V slovenskem prostoru ga poznamo kot voditelja, glasbenika in imitatorja, širša javnost pa si ga je še posebej zapomnila kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2015. Zadnja leta se pogosto vrača tudi na oder – zato je jutranji alarm ob petih, kot pravi sam, postal prenaporen.

17:10
Novice  |  Svet
EPSTEINOVI DOKUMENTI

Nova teorija: KGB stal za vsemi operacijami Epsteina? Rusi uporabilo metodo »ljubezenska past«

Poljski premier želi ameriške dosjeje o morebitnih žrtvah v svoji državi, ustanovljena posebna preiskovalna skupina.
4. 2. 2026 | 17:10
16:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKRŠKI

V Ajdovščini voznik sicer ni bil pijan, je pa vozil pod vplivom kokaina

Policisti PP Nova Gorica so obravnavali še dva voznika, ki sta bila pod vplivom alkohola.
4. 2. 2026 | 16:59
16:15
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA OPREMA

Sodobne kuhinje imajo veliko prednosti, preverite, katere

Čeprav niso nujno večje, je njihova razporeditev bolj premišljena, poudarek je na funkcionalnosti.
4. 2. 2026 | 16:15
16:09
Novice  |  Slovenija
GOLOBOVA ŽENA JEZNA

Tina Gaber Golob sesuva jezne Gargamelovce: »To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

Žena predsednika vlade se je pritožila zaradi nekaterih zapisov, ki so jo ujezili.
4. 2. 2026 | 16:09
15:15
Novice  |  Svet
RADOSTNA NOVICA

To je eden največjih mladičev na svetu, ne boste verjeli, koliko meri

Žirafa se je skotila v safari parku v West Midlandsu v Angliji.
4. 2. 2026 | 15:15

