Priljubljeni radijski voditelj se po 15 letih poslavlja: »Ni računice«

Galerija
Priljubljeni radijski voditelj Klemen Bunderla, ki ga poslušalci poznajo po dolgoletnem vodenju jutranjega programa na Radiu Aktual, po 15 letih zapušča svoje voditeljsko mesto. Ne, ker bi mu zmanjkalo volje, temveč ga je v to spodbudilo nekaj čisto praktičnega. Kot je za Slovenske novice pojasnil s svojim tipičnim humorjem, ga je k odločitvi prignala »velika želja po spanju«.
Bunderla pa ni »samo« radijski glas. V slovenskem prostoru ga poznamo kot voditelja, glasbenika in imitatorja, širša javnost pa si ga je še posebej zapomnila kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2015. Zadnja leta se pogosto vrača tudi na oder – zato je jutranji alarm ob petih, kot pravi sam, postal prenaporen.