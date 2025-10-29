Priljubljeni slovenski glasbenik šokiral z novo podobo! Namesto bureka ob treh zjutraj zdaj počne tole

Galerija
Anže Zavrl, član narodnozabavnega ansambla Gadi, je z današnjo objavo na Instagramu sprožil val občudovanja. Ob dveh fotografijah – eni od decembra 2024 in drugi aprila 2025 – je zapisal: »Mens ducit, corpus assuescit,« kar pomeni um vodi, telo se privadi. V komentarjih so se hitro zvrstili odzivi, mnogi pa se gotovo sprašujejo: kako mu je uspelo izgubiti kar 30 kilogramov?
Iz prešerno nasmejanega, nekoliko okroglega glasbenika se je prelevil v izklesanega tekača, ki s svojo voljo navdihuje še tako lenobnega kavčarja. Še decembra 2024 je tehtnica pokazala 112 kilogramov, danes pa jih ima kar 30 manj, smo pisali pred časom v reviji Suzy.
Anžetova pot do novega telesa se je začela s tekom, in to ne kakršnim koli. Ljubljano je oktobra presenetil z nečim, kar doslej še ni uspelo nikomur: 42 kilometrov je pretekel s harmoniko na ramenih in ves čas igral. S tem je postavil svetovni rekord, saj takšnega podviga v zgodovini maratonov še ni bilo.
Ko je izmučen, a z nasmehom prečkal ciljno črto, je dejal: »Ponosni moramo biti na muziko in na vztrajanje.« Njegove besede so se hitro razširile po družbenih omrežjih in postale simbol njegovega trdega dela.
Nočne bureke in čevapčiče je zamenjal s tekom, postom in disciplino. »Ko treniram za maraton, pretečem od 60 do 70 kilometrov na teden. Včasih mi je težko, a takrat naredim vsaj nekaj malega. Um mora biti močnejši od skušnjav,« pravi Anže.
Zavrl priznava, da ga je najbolj spremenil post. »Prvič sem šel na desetdnevni post z vodo. Tretji dan je bil peklenski – bil sem razdražen, utrujen, a ko sem preživel to fazo, sem začutil moč, lahkotnost in ponos. Post ni dieta, je šola volje,« pripoveduje.
Sčasoma je spoznal, da prava sprememba pride šele, ko ukrotiš misli: »Večinoma nas vodi um in nas prepričuje, da ne zmoremo. Ko se zares odločiš, telo sledi. To je vsa skrivnost.«
Svoj novi življenjski slog deli tudi z družino. Partnerica Tina Vunjak, hči legendarnega Brendija, in njuna otroka, desetletni Brendi in osemletna Diora, mu pogosto delajo družbo v domačem fitnesu. »Želim jima pokazati, da se vse da, če se odločiš. Da je skrivnost uspeha v disciplini in vztrajnosti,« pravi ponosni oče.
Za sabo je imel že maja tri maratone – Pariz, Rim in Prago, kjer je tekel v rekordnem času treh ur in 27 minut. Do štiridesetega leta jih želi preteči deset. »Ne gre za tekmo, gre za občutek – ko prečkaš cilj in veš, da si zmagal nad samim sabo,« poudarja.
Anže Zavrl je dokaz, da čudežev ne delajo diete, ampak odločitev. In da res velja: um vodi, telo se privadi.