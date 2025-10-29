  • Delo d.o.o.
MARATONEC

Priljubljeni slovenski glasbenik šokiral z novo podobo! Namesto bureka ob treh zjutraj zdaj počne tole

Iz prešerno nasmejanega, nekoliko okroglega glasbenika se je prelevil v izklesanega tekača.
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
N. P.
 29. 10. 2025 | 15:32
 29. 10. 2025 | 15:32
3:29
Anže Zavrl, član narodnozabavnega ansambla Gadi, je z današnjo objavo na Instagramu sprožil val občudovanja. Ob dveh fotografijah – eni od decembra 2024 in drugi aprila 2025 – je zapisal: »Mens ducit, corpus assuescit,« kar pomeni um vodi, telo se privadi. V komentarjih so se hitro zvrstili odzivi, mnogi pa se gotovo sprašujejo: kako mu je uspelo izgubiti kar 30 kilogramov?

Iz prešerno nasmejanega, nekoliko okroglega glasbenika se je prelevil v izklesanega tekača, ki s svojo voljo navdihuje še tako lenobnega kavčarja. Še decembra 2024 je tehtnica pokazala 112 kilogramov, danes pa jih ima kar 30 manj, smo pisali pred časom v reviji Suzy.

Od bureka ob treh zjutraj do maratona s harmoniko

Anžetova pot do novega telesa se je začela s tekom, in to ne kakršnim koli. Ljubljano je oktobra presenetil z nečim, kar doslej še ni uspelo nikomur: 42 kilometrov je pretekel s harmoniko na ramenih in ves čas igral. S tem je postavil svetovni rekord, saj takšnega podviga v zgodovini maratonov še ni bilo.

image_alt
Anže Zavrl postavil svetovni rekord, navijali vsi od Čukov do Tonina. To so prizori, ki jih Ljubljana še ni videla (FOTO, VIDEO)

Ko je izmučen, a z nasmehom prečkal ciljno črto, je dejal: »Ponosni moramo biti na muziko in na vztrajanje.« Njegove besede so se hitro razširile po družbenih omrežjih in postale simbol njegovega trdega dela.

Nočne bureke in čevapčiče je zamenjal s tekom, postom in disciplino. »Ko treniram za maraton, pretečem od 60 do 70 kilometrov na teden. Včasih mi je težko, a takrat naredim vsaj nekaj malega. Um mora biti močnejši od skušnjav,« pravi Anže.

Najprej je ukrotil um, potem je sledilo telo

Zavrl priznava, da ga je najbolj spremenil post. »Prvič sem šel na desetdnevni post z vodo. Tretji dan je bil peklenski – bil sem razdražen, utrujen, a ko sem preživel to fazo, sem začutil moč, lahkotnost in ponos. Post ni dieta, je šola volje,« pripoveduje.

Sčasoma je spoznal, da prava sprememba pride šele, ko ukrotiš misli: »Večinoma nas vodi um in nas prepričuje, da ne zmoremo. Ko se zares odločiš, telo sledi. To je vsa skrivnost.«

Družina ga spodbuja

Svoj novi življenjski slog deli tudi z družino. Partnerica Tina Vunjak, hči legendarnega Brendija, in njuna otroka, desetletni Brendi in osemletna Diora, mu pogosto delajo družbo v domačem fitnesu. »Želim jima pokazati, da se vse da, če se odločiš. Da je skrivnost uspeha v disciplini in vztrajnosti,« pravi ponosni oče.

Za sabo je imel že maja tri maratone – Pariz, Rim in Prago, kjer je tekel v rekordnem času treh ur in 27 minut. Do štiridesetega leta jih želi preteči deset. »Ne gre za tekmo, gre za občutek – ko prečkaš cilj in veš, da si zmagal nad samim sabo,« poudarja.

Anže Zavrl je dokaz, da čudežev ne delajo diete, ampak odločitev. In da res velja: um vodi, telo se privadi.

image_alt
Neverjeten podvig Anžeta Zavrla iz skupine Gadi: 28 kilogramov lažji pretekel tretji maraton! (Suzy)

