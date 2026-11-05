Priljubljeni slovenski igralec drugič postal očka in objavil ganljivo fotografijo (FOTO)

Igralec Tadej Pišek, ki se je gledalcem vtisnil v spomin predvsem kot Rok Slak iz priljubljene televizijske serije Reka ljubezni, je na družbenih omrežjih razkril čudovito novico. Z ženo Viljo sta se razveselila rojstva drugega otroka, njuno družino pa je tokrat razveselila deklica. Ponosni očka je prihod nove družinske članice naznanil na izjemno nežen in čustven način. Na družbenem omrežju je objavil črno-belo fotografijo, na kateri je mogoče videti njegovo roko in drobno ročico novorojenke. Ob ganljivem prizoru je zapisal le nekaj besed, ki pa povedo veliko: »Naj iz majhnega zraste veliko …« Igralec, ki svojo zasebnost skrbno varuje, za zdaj še ni razkril, kako sta z ženo poimenovala deklico. Zagotovo pa je prihod nove družinske članice za njuno družino prav poseben trenutek, saj sta se Tadej in Vilja zdaj razveselila že drugega otroka.

Ljubezen sta leta 2024 okronala s poroko

Tadej in Vilja sta svojo ljubezensko zgodbo začela leta 2016, po osmih letih zveze pa sta se septembra 2024 odločila za nov velik korak. Večno zvestobo sta si obljubila na intimnem poročnem slavju v krogu najbližjih družinskih članov in prijateljev. Njuna družina je zdaj bogatejša še za eno članico, ki je s svojim prihodom zagotovo prinesla novo poglavje v njuno skupno življenje.

Tadej Pišek je diplomirani dramski igralec, ki se je v svoji karieri uveljavil tako na gledaliških odrih kot na radiu in televiziji. Širša javnost ga je vzljubila predvsem v vlogi Roka Slaka, enega osrednjih likov priljubljene slovenske serije Reka ljubezni, v kateri je osvojil srca številnih gledalcev. Danes deluje kot samozaposleni v kulturi, ob številnih poklicnih izzivih pa ga doma čaka tudi najlepša življenjska vloga – vloga očeta dveh otrok.