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Priljubljeni slovenski igralec in voditelj bo postal očka! Z ženo razkrila veselo novico (FOTO)

Po več kot 15 letih ljubezni se priljubljenima igralcema obeta novo življenjsko poglavje.
Nik Škrlec in Lena Hribar Škrlec. FOTO: Mediaspeed.net
Nik Škrlec in Lena Hribar Škrlec. FOTO: Mediaspeed.net
K. G.
 19. 10. 2026 | 16:04
 19. 10. 2026 | 16:05
2:26
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Priljubljeni slovenski igralec in televizijski voditelj Nik Škrlec, ki so ga gledalci vzljubili kot voditelja oddaje Male sive celice in igralca v priljubljeni seriji Ja, Chef!, je s svojimi sledilci delil čudovito novico. Z ženo, igralko Leno Hribar Škrlec, bosta namreč prvič postala starša. Veselo novico sta zakonca sporočila na Instagramu, kjer sta objavila skupno fotografijo. Na njej stojita drug ob drugem in se držita za roke, Lena pa razkazuje že lepo zaobljen nosečniški trebušček. Ob fotografiji sta zapisala le kratko, a zgovorno sporočilo: »1 + 1 = 3.« Objavo so hitro preplavile čestitke prijateljev, znancev in sledilcev, ki se veselijo njunega novega življenjskega poglavja.

Ljubezen se je začela že med študijem

Nik in Lena veljata za enega bolj diskretnih parov na slovenski igralski sceni. Spoznala sta se med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), kjer sta bila sošolca, njuno prijateljstvo pa je sčasoma preraslo v ljubezen. Po desetih letih zveze sta se junija 2021 poročila, vendar sta svojo poroko sprva ohranila daleč od oči javnosti. Šele pozneje sta z javnostjo delila nekaj utrinkov s poročnega dne. Lena je ob letošnji peti obletnici zakona na družbenih omrežjih obudila spomine na njun veliki dan in poudarila, da ne bi spremenila niti sekunde.

Tudi sicer oba uspešno gradita igralski karieri. Nik je poleg televizijskega vodenja poznan po številnih gledaliških in televizijskih projektih, Lena pa je od leta 2019 članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Prihaja iz umetniške družine, saj je njen oče priznani igralec Zvone Hribar. Zakonca, ki sta že večkrat poudarila, da svoje zasebnosti ne želita pretirano izpostavljati, sta tokrat vendarle naredila izjemo in s sledilci delila enega najlepših trenutkov svojega skupnega življenja. Kdaj se jima bo pridružil novi družinski član in ali pričakujeta dečka ali deklico, za zdaj še nista razkrila. Jasno pa je, da ju po več kot petnajstih letih ljubezni čaka povsem novo, posebno poglavje.

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