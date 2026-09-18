Priljubljeni slovenski igralec ni več samski, srce mu je ukradla znana igralka

Slovenski igralec Domen Novak, ki ga gledalci poznajo iz filma Košarkar naj bo 2 in serije Skrito v raju, naj bi bil znova zaljubljen. Njegova izbranka naj bi bila mlada igralka Mina Švajger, poroča revija Lady.

Novak se je konec lanskega leta po večletni zvezi razšel s plesalko, koreografinjo in plesno pedagoginjo Urško Centa. Še maja je govoril o tem, da je prvič po dolgem času samski in da želi prosto poletje med drugim izkoristiti za pot na Camino na Portugalskem. Kot kaže, pa se je njegovo poletje odvilo nekoliko drugače.

Po poročanju revije sta se Domen in Mina zbližala po skupnem ustvarjanju v SNG Drama Ljubljana. Oba sta tudi del igralskega ansambla ljubljanske Drame, skupaj pa sta nastopila v predstavi Kralj Lear. Mina Švajger je za vlogo Regan v tej predstavi letos prejela tudi Borštnikovo nagrado za mlado igralko. Igralca menda svoje naklonjenosti ne skrivata več ...