Priljubljeni slovenski stand up komik Aleš Novak je te dni stopil pred oltar in dahnil usodni da. Ne gre za skrivno poroko, temveč za vlogo ženina v novem videospotu Ansambla Unikat, ki predstavlja svojo najnovejšo polko z naslovom Ker sem poročena. Glasbeniki iz Gorice pri Slivnici, ki že več kot dve desetletji skrbijo za dobro voljo na slovenskih veselicah, porokah in drugih slavjih, so se tudi tokrat odločili za zgodbo, polno humorja, dobre volje in pristnih življenjskih trenutkov. Ker se nova skladba vrti okoli zakonskega stanu in hudomušnih zapletov, je bila poroka osrednji motiv videospota skoraj samoumevna izbira. V vlogi neveste se je znašla pevka Andreja Črešnar Pungaršek, ki se je za potrebe snemanja še enkrat odela v belo poročno obleko. Čeprav je tudi v zasebnem življenju srečno oddana, ji vloga neveste ni predstavljala posebnih težav. Večji izziv je bil najti primernega ženina. Naloga je na koncu pripadla Alešu Novaku, enemu najbolj prepoznavnih slovenskih komikov, ki ga gledalci trenutno spremljajo tudi v uspešni predstavi Janezi 2.

Pravkar »poročena« Andreja Črešnar Pungaršek in Aleš Novak

Da bi bila zgodba še bolj zabavna, so ostali člani ansambla, Davor Pušnik, Matic Supovec, Andrej Sluga in Bojan Kene, prevzeli nekoliko manj vzorne vloge. Kot razkrivajo ustvarjalci, so se v videospotu prelevili v prave bad boyse, ki ženinu pošteno zagrenijo poročni dan. Kaj natanko se zgodi, bodo morali presoditi gledalci sami, saj ustvarjalci podrobnosti zgodbe za zdaj skrivajo. Posebno noto je videospotu dala izbira statistov. Namesto profesionalnih igralcev so člani Ansambla Unikat k sodelovanju povabili pare, ki jim je skupina v preteklosti že igrala na njihovih porokah. Na snemanju so se tako zbrali ljudje, ki jih z glasbeniki povezujejo resnični življenjski spomini, kar je ustvarilo pristno poročno vzdušje. Nova polka Ker sem poročena prinaša hudomušno zgodbo o tem, kako se nekatere ženske tudi po poroki še vedno znajdejo v središču pozornosti občudovalcev. Rešitev za vse vztrajne snubce je po mnenju unikatovcev preprosta – odločen odgovor: »Ne morem, ker sem poročena!« Pod skladbo se podpisujejo dobro znana imena slovenske narodnozabavne glasbe: glasbo je ustvaril Matic Supovec, besedilo je prispeval Dado Bevc, za aranžma pa je poskrbel Martin Juhart.

Z novo skladbo in videospotom želijo člani Ansambla Unikat poslušalcem pričarati predvsem tisto, po čemer jih občinstvo pozna že vrsto let – sproščeno zabavo, smeh in dobro voljo. Če gre soditi po poročni zgodbi, v kateri je pomembno vlogo odigral Aleš Novak, jim je to znova uspelo.