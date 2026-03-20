Priljubljeni slovenski pevec z veselo novico: sedel bo na voditeljski stolček nacionalke (VIDEO)

Voditeljica priljubljene jutranje oddaje Dobro jutro Špela Močnik, je presenetila gledalce in goste z zanimivo napovedjo: od sedaj naprej se ji bo vsak torek v voditeljski stolček pridružil Gregor Ravnik. »Od torka naprej je naš novi sodelavec,« je razkrila Špela. Pevec s pestro umetniško in izobraževalno potjo, ki je znan tako po glasbenih uspehih kot po svojem izobraževanju v medicini. Na svoj značilen način je napoved vzbudil pozitivno presenečenje v studiu in obljubil svežo energijo, pogovore in več zanimivih trenutkov v tedenskem programu.

Spomnimo, Gregor Ravnik je eden najbolj vsestranskih glasbenikov na slovenski sceni – akademsko izobražen pevec, ki se uspešno prepleta med klasično operno petje in popularno glasbo, kar mu prinaša številne pohvale tako od strokovne javnosti kot od poslušalcev. Leta 2023 je zmagal na prestižnem festivalu Melodije morja in sonca, kjer je navdušil z izvirno skladbo, letos pa je izdal tudi svoj prvi album Med nama, ki vključuje pesmi, ki jih občinstvo že dobro pozna z koncertnih odrov.

Poleg glasbene kariere je Ravnik tudi diplomirani zobozdravnik, kar mu daje edinstveno kombinacijo poklicev in zanimivo osebno zgodbo, ki jo lahko delil z gledalci Dobrega jutra. Na glasbeni poti je sodeloval z različnimi glasbenimi skupinami in umetniki ter nastopal na pomembnih odrih, tako v Sloveniji kot v tujini. Njegova širša glasbena dejavnost in strast do umetnosti ga uvrščata med izstopajoče mlade ustvarjalce, zato bo njegova prisotnost v jutranji oddaji verjetno prinesla svež pogled in raznolikost vsebin.