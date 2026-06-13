Priljubljeni vremenar Andrej Velkavrh ganil z iskrenim slovesom, to bo pogrešal najbolj (VIDEO)

Znani slovenski vremenar Andrej Velkavrh se po dolgih letih dela poslavlja od televizijskih ekranov. V pogovoru za TV Koper Capodistria je odkrito spregovoril o svoji odločitvi in poudaril, da se vsaka pot enkrat zaključi. »Vsake zgodbe je enkrat konec. Tudi moji kolegi so enako dobro usposobljeni, tudi oni bodo prehodili isto pot kot jaz,« je povedal Velkavrh in dodal, da je pri njem dozorel občutek, da je napočil pravi trenutek za slovo.

Ob spominih na začetek kariere je priznal, da ni bilo vedno lahko. »Na začetku sem imel ogromno tremo. Pod pazduho sem imel velik flek – od potu, ker sem bil živčen. Tudi govorjenje pred kamero mi ni šlo zlahka,« se je spominjal svojih prvih televizijskih nastopov. Kot eno ključnih prelomnic je izpostavil spoznanje, da popolna natančnost pri vremenskih napovedih ni mogoča. »Sčasoma sem ugotovil, da se nima smisla učiti napovedi na pamet, saj že naslednji dan ne veljajo več. Vreme te nauči, da nisi popoln,« je dejal.

Z velikim spoštovanjem je govoril o sodelavcih

Velkavrh je poudaril tudi, da mu je bilo delo vedno povezano z ljudmi in odgovornostjo. »Najpomembnejša lekcija je, da znaš priznati napako in da razumeš, kaj tvoja napoved pomeni ljudem, ki od nje živijo,« je dodal. Z velikim spoštovanjem je govoril tudi o sodelavcih, s katerimi je preživel večji del kariere. »Neverjetna kemija mladosti in izkušnje starosti – to bom najbolj pogrešal,« je iskreno povedal.

Novica o njegovem slovesu je med gledalci sprožila številne čustvene odzive. Mnogi so zapisali, da je bil Velkavrh eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih vremenarjev ter mu zaželeli vse dobro na njegovi nadaljnji poti, poroča Top24novice.si.

Val čustev ob slovesu vremenarja: Bil je del naših življenj

Na novico o slovesu Andreja Velkavrha so se številni gledalci odzvali z ganjenimi sporočili in zahvalami za njegova leta dela na televiziji. Robert je zapisal, da gre za »super človeka in priljubljenega meteorologa več generacij«, ki je bil »vedno dobre volje in prijazen do vseh«. Ob tem mu je zaželel še veliko zdravja in poudaril, da verjame, da bo tudi v prihodnje dobro poskrbel zase: »Andrej, želim ti zdravja, za ostalo pa me ne skrbi, ker si še mladenič.«

Tudi gledalka Lea se je od njega poslovila z veliko topline: »O Andrej Velkavrh, a je res že čas? Zelo rada sem Vas gledala in poslušala. Iskriv, duhovit. Želim Vam vse dobro, veliko zdravja in veselja na vaših poteh s kolesom in kamorkoli vas bo življenje še peljalo. Zelo vas bom pogrešala. Srečno!«

Matjaž pa je v svojem komentarju izrazil dvom o uradnih razlagah vremenskih pojavov, pri čemer je omenil teorije o manipulaciji vremena in umetnem vplivanju na nevihte.

Ivana je zapisala, da ga bodo pogrešali, ter dodala: »Hvala in naj se ima lepo v penziji. Menda bo markacist na planinskih poteh. Veliko užitkov mu želim in srečno.« Ob tem je dodala, da se ga vedno spomni tudi v povezavi z njegovo družino.

Številni drugi komentatorji so poudarili, da je Velkavrh s svojo prisotnostjo zaznamoval več generacij gledalcev ter ostal sinonim za prijaznost, zanesljivost in prepoznavnost na televiziji.