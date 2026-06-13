  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
»VSAKE ZGODBE JE ENKRAT KONEC«

Priljubljeni vremenar Andrej Velkavrh ganil z iskrenim slovesom, to bo pogrešal najbolj (VIDEO)

Velkavrh sporoča, da se po dolgih letih poslavlja od televizijskega dela.
Andrej Velkavrh FOTO: Matej Družnik
Andrej Velkavrh FOTO: Matej Družnik
A. G.
 13. 6. 2026 | 10:25
3:44
A+A-

Znani slovenski vremenar Andrej Velkavrh se po dolgih letih dela poslavlja od televizijskih ekranov. V pogovoru za TV Koper Capodistria je odkrito spregovoril o svoji odločitvi in poudaril, da se vsaka pot enkrat zaključi. »Vsake zgodbe je enkrat konec. Tudi moji kolegi so enako dobro usposobljeni, tudi oni bodo prehodili isto pot kot jaz,« je povedal Velkavrh in dodal, da je pri njem dozorel občutek, da je napočil pravi trenutek za slovo.

Ob spominih na začetek kariere je priznal, da ni bilo vedno lahko. »Na začetku sem imel ogromno tremo. Pod pazduho sem imel velik flek – od potu, ker sem bil živčen. Tudi govorjenje pred kamero mi ni šlo zlahka,« se je spominjal svojih prvih televizijskih nastopov. Kot eno ključnih prelomnic je izpostavil spoznanje, da popolna natančnost pri vremenskih napovedih ni mogoča. »Sčasoma sem ugotovil, da se nima smisla učiti napovedi na pamet, saj že naslednji dan ne veljajo več. Vreme te nauči, da nisi popoln,« je dejal.

Z velikim spoštovanjem je govoril o sodelavcih

Velkavrh je poudaril tudi, da mu je bilo delo vedno povezano z ljudmi in odgovornostjo. »Najpomembnejša lekcija je, da znaš priznati napako in da razumeš, kaj tvoja napoved pomeni ljudem, ki od nje živijo,« je dodal. Z velikim spoštovanjem je govoril tudi o sodelavcih, s katerimi je preživel večji del kariere. »Neverjetna kemija mladosti in izkušnje starosti – to bom najbolj pogrešal,« je iskreno povedal.

Novica o njegovem slovesu je med gledalci sprožila številne čustvene odzive. Mnogi so zapisali, da je bil Velkavrh eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih vremenarjev ter mu zaželeli vse dobro na njegovi nadaljnji poti, poroča Top24novice.si.

Val čustev ob slovesu vremenarja: Bil je del naših življenj

Na novico o slovesu Andreja Velkavrha so se številni gledalci odzvali z ganjenimi sporočili in zahvalami za njegova leta dela na televiziji. Robert je zapisal, da gre za »super človeka in priljubljenega meteorologa več generacij«, ki je bil »vedno dobre volje in prijazen do vseh«. Ob tem mu je zaželel še veliko zdravja in poudaril, da verjame, da bo tudi v prihodnje dobro poskrbel zase: »Andrej, želim ti zdravja, za ostalo pa me ne skrbi, ker si še mladenič.«

Tudi gledalka Lea se je od njega poslovila z veliko topline: »O Andrej Velkavrh, a je res že čas? Zelo rada sem Vas gledala in poslušala. Iskriv, duhovit. Želim Vam vse dobro, veliko zdravja in veselja na vaših poteh s kolesom in kamorkoli vas bo življenje še peljalo. Zelo vas bom pogrešala. Srečno!«

Matjaž pa je v svojem komentarju izrazil dvom o uradnih razlagah vremenskih pojavov, pri čemer je omenil teorije o manipulaciji vremena in umetnem vplivanju na nevihte.

Ivana je zapisala, da ga bodo pogrešali, ter dodala: »Hvala in naj se ima lepo v penziji. Menda bo markacist na planinskih poteh. Veliko užitkov mu želim in srečno.« Ob tem je dodala, da se ga vedno spomni tudi v povezavi z njegovo družino.

Številni drugi komentatorji so poudarili, da je Velkavrh s svojo prisotnostjo zaznamoval več generacij gledalcev ter ostal sinonim za prijaznost, zanesljivost in prepoznavnost na televiziji.

Novica o njegovem slovesu je med gledalci sprožila številne čustvene odzive.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

slovokarieravremenarAndrej Velkavrhtelevizijski ekrani
ZADNJE NOVICE
11:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Alen Pajenk ostaja nepogrešljiv v odbojkarski reprezentanci: Če postanejo prvaki, bo vse rešeno

Želi v Los Angeles, z ACH Volley na sklepni turnir lige prvakov.
Nejc Grilc13. 6. 2026 | 11:35
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V ITALIJI

Umrli trije alpinisti, trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov

Gran Paradiso leži v istoimenskem narodnem parku na severozahodu Italije.
13. 6. 2026 | 11:05
10:25
Bulvar  |  Domači trači
»VSAKE ZGODBE JE ENKRAT KONEC«

Priljubljeni vremenar Andrej Velkavrh ganil z iskrenim slovesom, to bo pogrešal najbolj (VIDEO)

Velkavrh sporoča, da se po dolgih letih poslavlja od televizijskega dela.
13. 6. 2026 | 10:25
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

V Šentjerneju naj bi pred trgovino zabodli občanko, oglasila se je policija

Na podlagi ugotovitev bodo policisti ustrezno ukrepali.
13. 6. 2026 | 10:05
09:35
Šport  |  Športni trači
SP V NOGOMETU 2026

Grozljivi prizori! Le nekaj sto metrov od tabora reprezentance Irana odkrili truplo v prtljažniku (VIDEO)

Iransko reprezentanco med bivanjem v Mehiki varujejo pripadniki vojske.
13. 6. 2026 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Suzy
MATERINSTVO

Nadiya Bychkova o hčeri Mili: »Biti tvoja mamica je darilo« (Suzy)

Čas res leti. Tega se te dni še posebno zaveda Nadiya Bychkova, ki je skupaj s hčerko Milo obeležila njen deseti rojstni dan.
13. 6. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki