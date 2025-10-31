Priljubljeni zdravnik David Zupančič šokiral: »Pred pol leta so ukradli in zlorabili mojo identiteto«

Po pol leta pravne bitke je zdravnik, pisatelj in vplivnež dr. David Zupančič dosegel redko zmago – podjetje, ki je zlorabilo njegovo ime in podobo za prodajo prehranskega dopolnila, se mu je javno opravičilo in izplačalo odškodnino. Gre za primer, ki po oceni Zdravniške zbornice Slovenije pomeni prelomnico v boju proti kraji identitete zdravnikov.

Ukradli so mu identiteto in izmišljali izjave

»Ne vem, kdo se spomni te zgodbe … upam, da čim manj ljudi,« je začel Zupančič v svoji objavi. »Pred pol leta, kaj takega, so ukradli in zlorabili mojo identiteto na spletu za prodajo prehranskega dopolnila. Takrat sem stalno prijavljal te oglase, vsi so mi jih pošiljali. Dobesedno neka firma je odprla spletno stran in si izmislila intervju z mano ter dajala izjave, ki jih nikoli nisem rekel. Objavljali so moje slike brez mojega vedenja ali privolitve.«

Pod lažnim imenom so prodajali izdelek z obljubljenimi učinki proti parazitom.

Zgodba je dobila preobrat, ko mu je pisala ena izmed sledilk: »Joj, David, ali je res to tvoje prehransko dopolnilo, ker je pakiranje druge barve?«

»In mene je skoraj zadela kap,« je priznal. Rekel ji je, da mu je res žal, ampak da so jo povlekli za nos.

Opravičilo mu pomeni več kot odškodnina

Ker je sledilka imela račun podjetja, ki stoji za prevaro, je lahko Zupančič ukrepal. »Zelo hvaležen sem ji bil, da mi je to poslala,« je dejal. »Šel sem na Zdravniško zbornico in uspešno aktiviral njihovo pravno službo. Šli smo v pravni pregon, ki je seveda trajal. In končno: ta zgodba je dobila epilog. Zelo sem vesel, da tudi v teh primerih kdaj zmagamo.«

Zdravnik David Zupančič po kraji identitete: »Ko je tvoja faca na spletu in spodaj laži, te stisne pri srcu« FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Podjetje so našli, proti njemu vložili tožbo in dosegli sodni dogovor. »Teh podjetij ponavadi ne najdemo, tokrat smo ga našli, pritisnili nanj preko sodišča in sem dobil odškodnino in opravičilo. Opravičilo je javno, so ga objavili, in meni osebno to pomeni še več kot odškodnina,« je povedal.

»Biti žrtev take zlorabe je res grozljiv občutek«

Zupančič je odkrito spregovoril tudi o tem, kako se počutiš, ko nekdo zlorabi tvojo identiteto: »Biti žrtev take zlorabe je res, res grozljiv občutek. Ko je tvoja 'faca' na spletu in spodaj laži. Ti pa nemočen. Vse, kar delam, vse, kar gradim, gradim na zaupanju. Sočustvujem z vsakim, ki se mu to zgodi.«

Na Zdravniški zbornici Slovenije so zapisali, da je Zupančič po vložitvi pravnih sredstev dosegel javno opravičilo podjetja, ki je priznalo odgovornost in plačalo odškodnino. Primer po njihovih besedah predstavlja pomembno zmago v boju proti kraji identitete zdravnikov, saj so takšna podjetja pogosto registrirana v tujini in nedosegljiva za pravne postopke.

»Vesel sem, da se je pokazalo, da se tudi posameznik lahko postavi zase, čeprav gre za naporno pot,« je ob zaključku zapisal Zupančič. »To ni samo moja zmaga, ampak signal vsem kolegom, da se zlorabe imena ne smejo sprejeti kot nekaj samoumevnega.«