Primož Roglič šokiral z objavo: »Pred nekaj dnevi me je zbil avto« (FOTO)

Nesreča nikoli ne počiva. Ta znani rek je te dni na lastni koži izkusil eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov in eden najboljših kolesarjev svoje generacije naših najboljših kolesarjev Primož Roglič. »Pred nekaj dnevi me je zbil avto,« je zapisal v objavi na družabnem omrežju in dodal grozljivo fotografijo velike modrice, ki prekriva celoten zadnji del njegovega stegna.

Nato so sledile še nič kaj spodbudne novice za njegove oboževalce: »Žal ne bom sodeloval v San Sebastianu in Burgosu ... ni najboljši scenarij, ampak tako pač je, kajne.« Kljub temu Primož Roglič v prihodnost zre z optimizmom, še vedno namreč upa, da mu bo uspelo nastopiti na Dirko po Španiji, ki bo sicer na sporedu že čez tri tedne. »Delamo in upamo, da se bodo stvari obrnile na bolje,« je še dodal Roglič, ki je na Dirki po Španiji sicer slavil že štirikrat