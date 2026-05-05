Priprave na nove Talente v polnem teku, Lado delil utrinek iz zakulisja (FOTO)

Oboževalci in tisti, ki bi si širni Sloveniji želeli pokazati svoj talent, že nestrpno pričakujejo letošnjo jesen, ko na male zaslone ponovno prihaja priljubljeni šov Slovenija ima talent. Letos bo ta precej drugačen, če ne zaradi drugega, zaradi čisto nove ekipe, ki smo jo že uspelo spoznati. V voditeljske čevlje bosta tako stopila svetlolasa voditeljica Melani Mekicar in vedno zabavni Sašo Stare, ki se novega izziva že izjemno veselita, talente pa bodo ponovno izbirali štirje člani žirije. In le eden od njih je takšen, ki natanko ve, v kaj se podaja - Lado Bizovičar. Za sodniškim pultom se mu bodo letos prvič pridružili nekdanji politik Borut Pahor ter glasbenici Nuška Drašček in Alya.

Oder že postavljajo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Lado Bizovičar se je sicer na družabnih omrežjih neizmerno zabaval ob novici, da bo eden od žirantov nekdanji predsednik države, a je pozneje tudi priznal, da se sodelovanja izredno veseli. Prav tako komaj čaka, da se v novi vlogi preizkusi tudi Pahor, ki pravi, da bi si želel biti popustljivi žirant, da pa bo, če bo treba, tudi strog. Imena voditeljev in žirantov so torej znana, zdaj pa je Lado razkril še eno skrivnosti - kako bo videti oder, na katerem bodo svoje talente v tokratni že 11. sezoni predstavljali tekmovalci. Tudi njegovo ime že vidi pod stropom studia, a je za zdaj še edino. Tako Lada, kot preostale pa seveda najbolj zanima, kdo bo tisti, ki bo dobil stol ob njem. Iz preteklih oddaj lahko sklepamo, da bo to katera od dam.