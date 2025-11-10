Priznanje Mihe Hercoga: to si misli o bivši ženi Saši Lendero (VIDEO)

V oddaji Poroka na drugi pogled, v kateri smo več tednov na komentatorskih mestih gledali Sonjo Javornik, Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Miho Hercoga, je prejšnji teden prišlo do spremembe.

Ker sta tako Špela kot tudi Sonja zboleli, so morali ustvarjalci hitro najti zamenjavo in pri tem seveda takoj pomislili na bivšo Mihovo ženo, ki je več kot vajena soja žarometov. Saša Lendero se je na vabilo z veseljem odzvala in razveselila gledalce pred malimi zasloni, saj sta z Miho med drugim s širno Slovenijo tudi sama delila nekaj utrinkov iz njunega žal že propadlega zakona.

Tako smo denimo izvedeli, da nekdanja zakonca, preden sta se odločila, da gresta vsak svojo pot, nista poiskala pomoči terapevta, menda zato, ker »Miha ni hotel«, kot je dejala Saša. Da je bilo temu res tako, je potrdil Miha Hercog, ki bi se zdaj najbrž, pravi, odločil drugače.

Kljub temu da Saši in Mihi v zakonu ni uspelo, pa je vsaj njuno prijateljstvo, kot kaže, ostalo nedotaknjeno. Po posnetku, ki ga je na družabnem omrežju objavila Javornikova, sodeč, sta namreč v odličnih odnosih in se znata tudi pošaliti.

Saša Lendero bo v Poroki na drugi pogled namreč očitno komentirala dogajanje tudi ta četrtek, na snemanje pa je prišla v ljubki zeleni obleki, ki je bila Sonji izredno všeč. To je tudi povedala in Sašo pohvalila, Miho pa ob tem zbodla: »A ti je všeč, kar vidiš, Miha?« Sašin bivši ob vprašanju ni bil prav nič v zadregi in je odkrito priznal, da seveda, mu je všeč. »Bi sam v svojo skledo pljuval, če bi rekel, da mi ni všeč,« je izstrelil kot iz topa Miha.