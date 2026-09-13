Prizor iz središča Novega mesta šokiral tudi izkušenega smetarja: »Tole je noro« (VIDEO)

David Golubić, ki ga na družbenih omrežjih poznamo kot Smetarski poklic, je pokazal prizor, ob katerem je ostal brez besed. Tokrat ga ni presenetila količina odpadkov, ampak odnos ljudi do okolja. Sredi Novega mesta je Davida pričakal prizor, ki ga ni pričakoval niti sam, čeprav se pri svojem delu vsak dan srečuje z odpadki in posledicami neodgovornega ravnanja ljudi. Ob smetnjakih se je namreč nabral takšen kup odpadkov, da je vse skupaj bolj spominjalo na divje odlagališče kot na središče mesta.

David Golubič FOTO: Marko Feist

David, ki je bil tudi gost ŠOKKasta pri Petri Kalan, je postal eden bolj prepoznavnih obrazov slovenskega spleta. S svojimi objavami prikazuje vsakdan komunalnega delavca, hkrati pa opozarja tudi na posledice neodgovornega ravnanja z odpadki. Tokrat je kamero usmeril v prizor na Jerebovi ulici v Novem mestu. Količina odpadkov ob smetnjakih ga je tako osupnila, da ni mogel skriti ogorčenja. »Kaj takega, da se v mestu, sredi centra, kaj takega naredi ... Tole je noro,« je dejal v posnetku.

Ob smetnjakih prava gora odpadkov

David je na Jerebovi ulici 20 v Novem mestu naletel na ogromno količino odpadkov in drugega odpadnega materiala, ki so bili nagneteni ob smetnjakih. Prizor je bil še toliko bolj nenavaden, ker je šlo za središče mesta. Namesto urejene okolice je obiskovalce pričakal kup odpadkov, ki je po videzu bolj spominjal na manjše odlagališče.

Ob takšnih prizorih se znova postavlja vprašanje, kdo je v resnici odgovoren za podobo naših ulic. Komunalni delavci lahko odpadke odvažajo, ne morejo pa preprečiti, da bi jih ljudje odlagali neprimerno ali mimo pravil.

»Smetarji niste vi, smetarji smo mi«

David v svojih objavah pogosto opozarja prav na odgovornost posameznika. Po njegovih izkušnjah za neurejenost mestnih ulic pogosto niso odgovorni tisti, ki odpadke pobirajo, temveč ljudje, ki z njimi ravnajo neodgovorno. »Smetarji niste vi, smetarji smo mi, ki tako ravnamo z odpadki,« je mogoče prebrati med odzivi njegovih sledilcev. Ob posnetku iz Novega mesta je David objavil tudi sporočilo, ki je hitro pritegnilo pozornost. »Zdaj si pa predstavljate, kakšne bi bile naše ulice in narava, če ne bi bilo SMETARJEV,« je zapisal.

Njegove besede opozarjajo na delo, ki ga večina ljudi opazi šele takrat, ko ni opravljeno. Čiste ulice in urejena okolica so namreč nekaj, kar pogosto jemljemo za samoumevno.

Na podobne prizore opozarja že leta

David kljub neprijetnim prizorom na svoj poklic ostaja ponosen in ga opravlja z veliko predanostjo. S svojimi objavami želi ljudi predvsem opozoriti na posledice njihovega ravnanja ter jih spodbuditi k bolj odgovornemu odnosu do okolja. V preteklosti je že večkrat pokazal podobne primere človeške nekulture, s katerimi se pri svojem delu srečuje praktično vsak dan.

Njegov profil tako ni namenjen zgolj prikazovanju vsakdana komunalnega delavca, ampak tudi opozarjanju na problem, ki je veliko širši od enega samega kupa smeti. Vsak odpadek, ki konča na napačnem mestu, namreč pomeni dodatno delo za nekoga, ki bo moral za njim pospraviti.