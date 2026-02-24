Prizori s Kmetije, ki jih gledalci ne vidijo na televiziji: tekmovalci zagotovo niso sami na posestvu (VIDEO)

Zagotovo veste, da letos poteka nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Kmetija, ki je gledalce popeljala nazaj na kmečko posestvo, kjer tekmovalci živijo kot nekoč brez sodobnih udobij ter se borijo za glavno nagrado 50.000 € v gotovini. V letošnji že 12. sezoni se je v boj za prestižni naslov in nagrado podalo 19 tekmovalcev. Med njimi je veliko znanih obrazov in udeležencev drugih resničnostnih šovov, so pa tudi nove osebnosti in influencerji. Voditeljica šova ostaja Natalija Bratkovič.

Ustvarjalci Kmetije so medtem delili posnetek, s pomočjo katerega so lahko gledalci pokukali v zakulisje snemanja. »Presenetilo me je, koliko ljudi stoji za eno oddajo,« je slišati v vlogu. Na posnetku je videti, kako uredijo voditeljico za pred kameri ter vso njeno garderobo. Posneta pa je tudi podelitev kamenčkov in napetost med tekmovalci, saj so ustvarjalci ujeli trenutke tik pred odločilnim preobratom. »Za konec smo pogledali areno, kjer smo se tudi pozabavali in videli, kako so tam postavljene kamere in kako poteka snemanje. Po vsem tem smo pa spili eno kavico in šli domov.«

Gledalci, ki spremljajo šov Kmetija, se namreč pogosto ne zavedajo, koliko osebja je za tak šov potrebnega. Pa čeprav je videti, kot da so tekmovalci sami na posestvu ...