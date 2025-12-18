Prošnja obupane babice v etru pretresla Slovenijo: Želim domov pripeljati truplo hčerke (VIDEO)

Slovenija danes spet diha kot eno. Na Radiu 1 poteka tradicionalni 28-urni dobrodelni maraton, v katerem Denis Avdić, Miha Deželak, Anja Ramšak in Lara Tošić skupaj s poslušalci zbirajo denar za družine in posameznike, ki so se znašli v stiski. Začeli so danes, v četrtek, 18. decembra, ob 5. uri zjutraj, program pa bodo neprekinjeno oddajali do petka, 19. decembra, do 9. ure, ko bodo razkrili tudi končni znesek pomoči. Studio so postavili na ljubljanskem Mestnem trgu, večerni del dogajanja pa se tradicionalno seli tudi na Kongresni trg, kjer se vsako leto zbere množica ljudi, ki želijo prispevati po svojih močeh.

V središču maratona so zgodbe – resnične, surove, takšne, ki ti zlezejo pod kožo. Med klici v živo je mnoge pretresla izpoved babice, ki je radijskim voditeljem povedala, da bi domov rada pripeljala pokojno hčerko, a da za prevoz njenega trupla iz tujine nima dovolj denarja. »V enajstih letih, ne vem, če je nekdo prosil za pomoč, da mu plačamo prevoz … težko mi gre z jezika, … prevoz trupla domov,« je v etru dejal Avdić.

Babica je dodala še, da je njen vnuk letos izgubil mamo, dve leti prej pa še očeta. »Ostala sva sama,« je povedala. Deček je star 14 let, gospa pa je v zadnjem letu pokopala tudi partnerja in svojo mamo. Zdaj pa se bori, da bi vnuku kljub vsemu dala občutek doma.