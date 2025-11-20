Provokativni slovenski voditelj se je zaročil: Rekla je »da«

Televizijski voditelj, novinar in dolgoletni estradni komentator Iztok Gartner, ki je tudi velik poznavalec filmov in erotike, je na Facebooku razkril, da se je zaročil. »Rekla je 'da',« je preprosto zapisal, pod komentarji pa so se vsule čestitke.

Spomnimo, Gartner je s svojo izbranko Moniko Filipič avgusta praznoval dva meseca ljubezenske pravljice, kot je sam zapisal in takrat z javnostjo delil nekaj utrinkov o njunem razmerju . »S to krasno deklico danes praznujeva dva meseca najine pravljice, ki je obema popolnoma spodnesla tla pod nogami. Nisva vedela, da je takšna ljubezen še vedno mogoča, a zdaj veva, da je, saj se nama je zgodila. V morju zadaj je nešteto valov strasti, ki butajo v naju dan za dnem. Trobenta moja, rad te imam.«

Voditelj se je sicer že pred leti spogledoval s poroko. Leta 2020 se je namreč zaročil, a je letos aprila javno priznal, da z nekdanjo izbranko nista več skupaj že kakšno leto.