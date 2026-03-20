Prva slovenska inkluzivna komedija, ki povezuje svet gluhih in slišečih: Sto pa roka! (FOTO)

V ljubljanskem SiTi Teatru BTC je premiero doživela predstava Sto pa roka!, prva slovenska inkluzivna komedija o razumevanju financ, ki povezuje svet gluhih in slišečih. Projekt, ki ga je zasnoval Lado Bizovičar v sodelovanju z gluho režiserko Lado Orešnik in avtorjem Nejcem Gazvodo, presega okvir klasične gledališke izkušnje ter odpira prostor za razmislek o jeziku, razumevanju in družbeni vključenosti.

Predstava je nastala kot sklepno dejanje iniciative Prispevaj kretnjo, s katero je Mastercard Slovenija podprl razvoj prvega finančnega slovarja v slovenskem znakovnem jeziku. Na odru se tako prepletajo umetnost, finančno opismenjevanje in razvoj jezika, kar ustvarja edinstveno izkušnjo za vse gledalce. V ospredju zgodbe sta dva posameznika iz različnih svetov – slišeči in gluh –, ki skozi vsakdanje situacije razkrivata, kako hitro lahko pride do nesporazumov. Predstava ne išče razlik, temveč skupne točke. S pomočjo telesa, pogleda, ritma in prostora pokaže, da je razumevanje mogoče tudi brez besed – ali pa prav zaradi njih, če jih znamo ustvariti. Minimalistična zasnova zgodbe omogoča, da pridejo v ospredje prav te drobne, a ključne razlike v dojemanju sveta.

Govorjeni in znakovni jezik lahko sobivata

Posebnost predstave je, da slovenski znakovni jezik ni le dodatek ali prevod, temveč enakovreden del uprizoritve. S tem ustvarjalci postavljajo nov standard gledališke inkluzije, kjer oba jezika – govorjeni in znakovni – sobivata kot enakovredna izrazna sredstva. To omogoča, da predstava deluje brez tolmača in nagovarja občinstvo na več ravneh. Igralska zasedba z Jernejem Gašperinom in Špelo Rotar v glavnih vlogah prepričljivo razkriva, kako lahko že preproste situacije postanejo zapletene, če sistem ni prilagojen vsem. Prav v teh trenutkih predstava najbolj jasno pokaže, da je ključ do vključujoče družbe v jeziku in dostopnosti informacij.

Ustvarjalci poudarjajo, da inkluzija ni zgolj ideja, temveč praksa, ki zahteva trud, čas in odprtost. Predstava gledalcu ne ponuja le zgodbe, temveč izkušnjo – trenutek, ko lahko začuti, kaj pomeni biti izključen, in kako malo je včasih potrebno, da se mostovi ponovno zgradijo. Pomemben poudarek daje tudi finančnemu opismenjevanju, ki je za gluhe pogosto oteženo zaradi pomanjkanja ustreznega izrazja. Sto pa roka! ni le gledališka predstava, temveč pomemben družbeni projekt, ki spodbuja razumevanje in povezanost. Njeno sporočilo je preprosto: razumevanje se začne pri pripravljenosti poslušati – tudi takrat, ko ni zvoka – in pri majhnih dejanjih, s katerimi drug drugemu pokažemo spoštovanje.