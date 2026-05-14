Prva slovenska sanjska ženska našla ljubezen svojega življenja (FOTO)

Nekdanja osrednja udeleženka resničnostnega šova Sanjska ženska in danes ponosna mamica Katarina Hrestak Posavec je ob obletnici ljubezni svoje srce izlila na družbenih omrežjih. Pri 44 letih je, po sinu Kanu, na svet pozdravila še deklico. Te srečne novice je lani delila z oboževalci, letos pa je na dan ob obletnici prvega zmenka s partnerjem delila čustven zapis, ki je navdušil vse njene sledilce.

Povratek k najlepšim spominom

»13. maj – najin prvi zmenek,« je začela Katarina svoj prispevek, ki je segel v globoko nostalgijo. »Najina prva večerja v Majerija na Krasu, potem pa so sledili zmenki za zmenkom,« se spominja z nasmehom. Kot bi bilo včeraj, ko sta se njuni poti srečali, je zapisala in ob tem razkrila, kako globoko ljubezen, ki jo je iskala pred leti na televiziji, danes čuti v resničnem življenju.

Katarina je ob tem z oboževalci delila ganljiv zapis, v katerem je poudarila, da bi vse znova ponovila – "10.000-krat." Ljubezen z njenim izbrancem, očetom njenih otrok, je še vedno enaka kot na začetku, obletnica pa je bila priložnost, da se spomnita vseh lepih trenutkov, ki sta jih preživela skupaj.

Skromnost in ljubezen na prvem mestu

Čeprav so na obletnico prejeli presenečenja in darila, Katarina opozarja, da zanjo največ pomenijo ljubezen, sreča, toplina in družina. »Meni največ pomenijo sreča, ljubezen, toplina in družina,« je še zapisala in dodala, da ne objavlja materialnih stvari ali daril. Priznala je, da ji je prav darilo, ki ga ni pričakovala, od srca ogrelo dušo. Ob tem je izpostavila svojega partnerja kot "najboljšega očeta" in "najboljšega moža", ki daje svoji družini občutek varnosti in ljubezni. Katarina je ob obletnici sicer delila le eno staro fotografijo, saj jim letos ni uspelo posneti skupne družinske slike. A kot je povedala, njuna družina ima že tako veliko lepih skupnih trenutkov, da ni potrebno deliti vsakega izmed njih. »Imava pa sicer veliko skupnih trenutkov in fotografij, toliko, da jih ne morem vseh deliti,« je zaključila in vsem pokazala, kako izjemno pomembna sta ji ljubezen in družina.